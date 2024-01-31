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Bu Kadar da Olmaz! Soner Sarıkabadayı ile Ankaragücü'nün Yeni Transferi Arasındaki Müthiş Benzerlik

Bu Kadar da Olmaz! Soner Sarıkabadayı ile Ankaragücü'nün Yeni Transferi Arasındaki Müthiş Benzerlik

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.01.2024 - 11:44

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı. Yeni transfer, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Hellas Verona'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu yönetimindeki takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Hellas Verona'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Emre Belözoğlu yönetimindeki takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Başkent ekibi, Saponara Soner Kabadayı'ya benzetilince futbolcusunu "📸 Gülümse çekiyorum.." notuyla paylaştı.

Başkent ekibi, Saponara Soner Kabadayı'ya benzetilince futbolcusunu "📸 Gülümse çekiyorum.." notuyla paylaştı.
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Ünlü şarkıcı da sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşıma kayıtsız kalamadı ve esprili bir dille yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı da sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşıma kayıtsız kalamadı ve esprili bir dille yanıt verdi.
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