Vücudunu Göstererek El Hareketi Çekti! Futbol Sahalarının Yolunu Unutan Neymar'dan Kilo Eleştirilerine Cevap
Vücudunu Göstererek El Hareketi Çekti! Futbol Sahalarının Yolunu Unutan Neymar'dan Kilo Eleştirilerine Cevap
Neymar, sosyal medyada kilo almış halini paylaşanlara sert bir tepki gösterdi. Al Hilal forması giyen yıldız, eleştirilere el hareketiyle yanıt verdi. 31 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, birçok futbolsever tarafından hoş karşılanmadı.
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Neymar, 18 Ekim'de Brezilya Milli Takımı ile Uruguay karşısına çıktığı maçta sakatlık yaşamış ve maçı tamamlayamamıştı.
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.
Tedavi sürecinde bulunan Brezilyalı, bu süre zarfında aldığı kilolarla dikkat çekti.
Neymar, fiziğini eleştirenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi. 👇
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bunların kilo vermesi ne kadar sürer ki