Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Vücudunu Göstererek El Hareketi Çekti! Futbol Sahalarının Yolunu Unutan Neymar'dan Kilo Eleştirilerine Cevap

Vücudunu Göstererek El Hareketi Çekti! Futbol Sahalarının Yolunu Unutan Neymar'dan Kilo Eleştirilerine Cevap

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.01.2024 - 09:00

Neymar, sosyal medyada kilo almış halini paylaşanlara sert bir tepki gösterdi. Al Hilal forması giyen yıldız, eleştirilere el hareketiyle yanıt verdi. 31 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, birçok futbolsever tarafından hoş karşılanmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Neymar, 18 Ekim'de Brezilya Milli Takımı ile Uruguay karşısına çıktığı maçta sakatlık yaşamış ve maçı tamamlayamamıştı.

Neymar, 18 Ekim'de Brezilya Milli Takımı ile Uruguay karşısına çıktığı maçta sakatlık yaşamış ve maçı tamamlayamamıştı.

31 yaşındaki futbolcu, stadyumu gözyaşlarına hakim olamayarak terk etmişti.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

Yıldız futbolcunun ameliyat edileceği ve en az futboldan bir yıl kadar uzak kalacağı belirtilmişti.

Tedavi sürecinde bulunan Brezilyalı, bu süre zarfında aldığı kilolarla dikkat çekti.

Tedavi sürecinde bulunan Brezilyalı, bu süre zarfında aldığı kilolarla dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Neymar'ın eski formundan çokça uzaklaştığı görüldü.

Neymar, fiziğini eleştirenlere el hareketi çekerek tepki gösterdi. 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

bunların kilo vermesi ne kadar sürer ki