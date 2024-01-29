Cengiz Ünder'in Mücadeleye Devam Eden Kahramanımız Alptuğ ile Seremoniye Çıkıp Sözünü Tuttuğu Muhteşem Anlar

Fenerbahçe sosyal sorumluluk projelerinde yaptığı harika adımlarla taraflı tarafsız herkesin alkışlarını topluyor. Son olarak Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesinde mücadelesine devam eden kahramanımız Alptuğ için seremoni öncesinde bir hazırlık vardı. Futbolcuların tabletten selamladığı kahramanımız Alptuğ, Cengiz Ünder'in özel isteğiyle saygı duruşu öncesi takımla yer aldı.

Yaşananlara birlikte bakalım.