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Cengiz Ünder'in Mücadeleye Devam Eden Kahramanımız Alptuğ ile Seremoniye Çıkıp Sözünü Tuttuğu Muhteşem Anlar

Cengiz Ünder'in Mücadeleye Devam Eden Kahramanımız Alptuğ ile Seremoniye Çıkıp Sözünü Tuttuğu Muhteşem Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 14:57

Fenerbahçe sosyal sorumluluk projelerinde yaptığı harika adımlarla taraflı tarafsız herkesin alkışlarını topluyor. Son olarak Fenerbahçe-Ankaragücü maçı öncesinde mücadelesine devam eden kahramanımız Alptuğ için seremoni öncesinde bir hazırlık vardı. Futbolcuların tabletten selamladığı kahramanımız Alptuğ, Cengiz Ünder'in özel isteğiyle saygı duruşu öncesi takımla yer aldı.

Yaşananlara birlikte bakalım.

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Fanatik Fenerbahçeli olan Alptuğ, karşılaşma öncesi gönül verdiği takım tarafından harika bir organizasyonda yerini aldı.

Fanatik Fenerbahçeli olan Alptuğ, karşılaşma öncesi gönül verdiği takım tarafından harika bir organizasyonda yerini aldı.

Fenerbahçeli futbolcuların selam verdiği Alptuğ, Cengiz Ünder ile birlikte sahaya çıktı. Cengiz Ünder, "Atacağım golü, senin için atacağım" dedi.

Fenerbahçeli futbolcuların selam verdiği Alptuğ, Cengiz Ünder ile birlikte sahaya çıktı. Cengiz Ünder, "Atacağım golü, senin için atacağım" dedi.

Karşılaşma öncesi Alptuğ santrada yerini aldı.

Karşılaşma öncesi Alptuğ santrada yerini aldı.

Cengiz Ünder seremoniye Alptuğ ile birlikte çıktı. Cengiz Ünder, kendisine şans getiren Alptuğ'a verdiği sözü hem de 2 gol atarak tutmayı başardı.

Cengiz Ünder seremoniye Alptuğ ile birlikte çıktı. Cengiz Ünder, kendisine şans getiren Alptuğ'a verdiği sözü hem de 2 gol atarak tutmayı başardı.

LÖSEV tarafından yapılan paylaşımda hem Fenerbahçe'ye hem de Cengiz Ünder'e teşekkür edildi.

LÖSEV tarafından yapılan paylaşımda hem Fenerbahçe'ye hem de Cengiz Ünder'e teşekkür edildi.
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LÖSEV'in yaptığı paylaşım şöyleydi.

LÖSEV'in yaptığı paylaşım şöyleydi.

Cengiz Ünder ile Alptuğ'un bir araya geldiği harika anlar👇

Bu özel anlara gelen yorumlar ise şöyleydi👇

Bu özel anlara gelen yorumlar ise şöyleydi👇
twitter.com

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Seni stadyuma göreceğimiz günleri iple çekiyoruz Alptuğ💛💙

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