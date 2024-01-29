100. Yılını Kutlayan Yunan Takımı AEK'in İstanbul'da Başlayıp Atina'ya Uzanan Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız
100. Yılını Kutlayan Yunan Takımı AEK'in İstanbul'da Başlayıp Atina'ya Uzanan Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız
Yunanistan'ın en büyük takımlarından birisi olan AEK, bu sene 100. yılını kutlayacak.
AEK bir Atina takımı olarak bilinse de aslında bir İstanbul kulübü.
Beyoğlu (Pera) sokaklarında kurulan AEK'in açılımı ise İstanbul Atletik Birliği.
Anadolu'dan Atina'ya göç etmek zorunda kalan Rumların tutundukları takım olan AEK'in bir asırlık hikayesini birlikte inceleyelim.
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Ülkemizde varlığını sürdüren ve mazileri 100 yılı aşan köklü İstanbul kulüplerimizi biliyoruz. Ancak bu sene bir başka İstanbul kulübü de 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. O kulübün adı AEK.
Olaylı maçların getireceği sorunlardan çekinen Pera oyuncuları ve yöneticileri, 1922'de Türkiye'yi terk ettiler ve 1924 yılında Atina'da AEK kulübünü kurdular.
Günümüzde AEK takım otobüsünde, Anadolu'da Rumların yaşadığı bölgelerin isimleri yazmaya devam ediyor. AEK, Anadolu'dan Yunanistan'a göç eden muhacirlerin kulübü olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis de AEK'nın öncülü olan Beyoğluspor'da futbola başlamış bir isim.
AEK'nın yeni stadının ismi de kulübün İstanbul köklerine atıf yapılarak "Ayasofya Stadı" oldu. 2024 Konferans Ligi finali bu stadyumda oynanacak.
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100. Yılını kutlamaya hazırlanan AEK takımı, tüm kutlama mesaj ve kartpostallarında İstanbul'u anımsamaya devam ediyor.
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