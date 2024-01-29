100. Yılını Kutlayan Yunan Takımı AEK'in İstanbul'da Başlayıp Atina'ya Uzanan Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız

AEK takımı bu özelliklerinden dolayı Yunanistan'da ciddi ayrımcılıklara maruz kaldı. Atina'nın diğer kulüpleri Panathinaikos ve Olimpiakos, AEK'ya 'Türk Takımı' taraftarlarına da 'Türk Tohumu' diyerek aşağılamaya çalıştı.

AEK buna rağmen sürekli olarak gelişerek Yunanistan'ın en büyük kulüplerinden birisi olmayı başardı.