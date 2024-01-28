Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi İhalesindeki Teklifini Açıkladı: "Benim Öyle Bir Gücüm Yok"
Acun Ilıcalı, Şampiyonlar Ligi İhalesindeki Teklifini Açıkladı: "Benim Öyle Bir Gücüm Yok"
Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 senedir Exxen'den tarafından yayınlanan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın hakları hakkında Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesine girdiklerini fakat çok düşük teklif verdiklerini belirten Acun Ilıcalı, '3 senedir ciddi zarar ediyorduk' dedi.
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3 senedir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarına sahip olan Acun Ilıcalı, TRT'nin ihaleyi kazanmasını değerlendirdi.
Acun Ilıcalı, "Şampiyonlar Liginden 3 senedir ciddi zarar ediyorduk. Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT'yi, kutluyorum."
"TRT kazandı ihaleyi, açık kanaldan vermeyi düşünüyorlar, biz açık kanaldan veremeyiz öyle bir gücüm yok benim.'' diyerek ihale hakkında görüşlerini ifade etti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamaları👇
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