Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Sacha Boey'in Bayern Münih'e Transferi Resmen Açıklandı: Galatasaray'ın Boey'den Kazanacağı Para Belli oldu

Sacha Boey'in Bayern Münih'e Transferi Resmen Açıklandı: Galatasaray'ın Boey'den Kazanacağı Para Belli oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 11:42

Bayern Münih, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öte yandan Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini KAP'a bildirdi. Açıklamada Sacha Boey’in bonservis bedeli de duyuruldu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Boey'in Bayern formalı fotoğrafını yayımlayan Alman kulübü, resmi internet sitesinden ise Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra sarı kırmızılı kulüpten de açıklama geldi. İşte Sacha Boey transferinin detayları:

“Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
84

Fatih Terim'in en büyük hediyelerinden

Engin Türk

Ali Koç izle de kulüp nasıl yönetilir öğren biraz (Fenerbahçeliyim). Adamlar yıldızlarının maaşını ödeyemiyor diyorduk dünyanın parasını vurdular

kenan öz

yalancının anasını sikiyimi kardeş ??