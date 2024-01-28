Sacha Boey'in Bayern Münih'e Transferi Resmen Açıklandı: Galatasaray'ın Boey'den Kazanacağı Para Belli oldu
Sacha Boey'in Bayern Münih'e Transferi Resmen Açıklandı: Galatasaray'ın Boey'den Kazanacağı Para Belli oldu
Bayern Münih, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öte yandan Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini KAP'a bildirdi. Açıklamada Sacha Boey’in bonservis bedeli de duyuruldu.
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini açıkladı.
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Fatih Terim'in en büyük hediyelerinden
Ali Koç izle de kulüp nasıl yönetilir öğren biraz (Fenerbahçeliyim). Adamlar yıldızlarının maaşını ödeyemiyor diyorduk dünyanın parasını vurdular
yalancının anasını sikiyimi kardeş ??