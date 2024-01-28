Rekor Kırarak Gittiler! Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transfer Satışları
Rekor Kırarak Gittiler! Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transfer Satışları
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. Fransız futbolcu, kulübüne ciddi miktarda bir gelir kazandırırken hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte Süper Lig'den rekor bonservis bedelleri ile ayrılan futbolcular ve kulüplerine kazandırdıkları tutarlar.
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Alman devi, 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada bonservis ücretinin net 30 milyon euro olduğu belirtildi.
Transfer, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte ligimizde gerçekleşen en pahalı 10 transfer satışı 👇
10 - Sow, Fenerbahçe ➡️ Al-Ahli
9 - Ndiaye, Galatasaray ➡️ Stoke City
8 - Eljif Elmas, Fenerbahçe ➡️ Napoli
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7 - Min-Jae, Fenerbahçe ➡️ Napoli
6 - Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ➡️ Lille
5 - Arda Güler, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid
4 - Vedat Muriqi, Fenerbahçe ➡️ Lazio
3 - Elvir Baljic, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid
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2 - Cenk Tosun, Beşiktaş ➡️ Everton
1 - Sacha Boey, Galatasaray ➡️ Bayern
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