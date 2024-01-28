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Rekor Kırarak Gittiler! Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transfer Satışları

Rekor Kırarak Gittiler! Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transfer Satışları

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.01.2024 - 12:40

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. Fransız futbolcu, kulübüne ciddi miktarda bir gelir kazandırırken hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte Süper Lig'den rekor bonservis bedelleri ile ayrılan futbolcular ve kulüplerine kazandırdıkları tutarlar.

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Alman devi, 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada bonservis ücretinin net 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Alman devi, 23 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada bonservis ücretinin net 30 milyon euro olduğu belirtildi.

Transfer, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte ligimizde gerçekleşen en pahalı 10 transfer satışı 👇

Transfer, hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte ligimizde gerçekleşen en pahalı 10 transfer satışı 👇

10 - Sow, Fenerbahçe ➡️ Al-Ahli

10 - Sow, Fenerbahçe ➡️ Al-Ahli
  • 16 milyon euro - 2015

9 - Ndiaye, Galatasaray ➡️ Stoke City

9 - Ndiaye, Galatasaray ➡️ Stoke City
  • 16 milyon euro - 2017

8 - Eljif Elmas, Fenerbahçe ➡️ Napoli

8 - Eljif Elmas, Fenerbahçe ➡️ Napoli
  • 17,70 milyon euro - 2019
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7 - Min-Jae, Fenerbahçe ➡️ Napoli

7 - Min-Jae, Fenerbahçe ➡️ Napoli
  • 18,05 milyon euro 2022

6 - Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ➡️ Lille

6 - Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ➡️ Lille
  • 18,50 milyon euro - 2019

5 - Arda Güler, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid

5 - Arda Güler, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid
  • 20 milyon euro - 2023

4 - Vedat Muriqi, Fenerbahçe ➡️ Lazio

4 - Vedat Muriqi, Fenerbahçe ➡️ Lazio

3 - Elvir Baljic, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid

3 - Elvir Baljic, Fenerbahçe ➡️ Real Madrid
  • 21 milyon euro - 1999
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2 - Cenk Tosun, Beşiktaş ➡️ Everton

2 - Cenk Tosun, Beşiktaş ➡️ Everton
  • 22,50 milyon euro - 2017

1 - Sacha Boey, Galatasaray ➡️ Bayern

1 - Sacha Boey, Galatasaray ➡️ Bayern
  • 30 milyon euro - 2023
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