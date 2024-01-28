Rekor Kırarak Gittiler! Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transfer Satışları

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. Fransız futbolcu, kulübüne ciddi miktarda bir gelir kazandırırken hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in tarihine geçti. İşte Süper Lig'den rekor bonservis bedelleri ile ayrılan futbolcular ve kulüplerine kazandırdıkları tutarlar.