WWE'nin Kurucusu Vince McMahon ve Ünlü UFC Güreşçisi Brock Lesnar Cinsel İstismar ve Şantajla Suçlanıyor!
WWE'nin Kurucusu Vince McMahon ve Ünlü UFC Güreşçisi Brock Lesnar Cinsel İstismar ve Şantajla Suçlanıyor!
Kaynak: https://www.ewrestlingnews.com/news/w...
World Wrestling Entertainment bilinen adıyla WWE'nin adı seks skandalı ve şantajla anılıyor! Janel Grant isimli eski çalışan WWE'nin kurucusu Vince McMahon ve ünlü UFC güreşçisi Brock Lesnar başta olmak üzere WWE yöneticilerinin, kadın çalışanların müstehcen görüntülerini yayınlamakla suçladı.
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Önce Flash ardından da Fox TV'de yayınlanarak Türk televizyonlarına damgasını vuran WWE, ekranlara damgasını vurmuştu.
Koca bir nesil yaz tatilinde gittikleri Kur'an kurslarında geceden izledikleri hareketleri "Ben John Cena'yım", "Ben Rey Mysterio'yum" diyerek birbirlerine uygulamış, bunu bir oyun haline getirmişlerdi.
World Wrestling Entertainment, kısaltma haliyle WWE ya da ülkemizde bilinen adıyla Smackdown, hala devam etmekte. John Cenalar, Undertakerlar, Rey Mysteriolar özel şovlarda görünseler de artık yeni idoller, yeni güreşçiler barındırıyor bünyesinde.
1980 yılından itibaren faaliyette olan bu 'spor eğlencesi' şovunun adı yıllar içinde birçok farklı iddiayla anılmıştı. Mobbingler, kadın güreşçileri değersizleştirme ve daha birçok farklı can sıkıcı konu...
WWE'nin kurucusu ve eski CEO'su Vince McMahon'in de adı bu iddialar arasında yer alıyordu. Fakat şimdi Amerikan basınında yer alan iddialar bambaşka!
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Yaşı gereği emekli olup koltuğunu damadı Triple H'e bırakan McMahon'in adı seks skandalı ve şantajla anılıyor!
WWE'nin arka alanında çalışan Janel Grant'ın da içinde bulunduğu bir kadın grubu, habersiz çekilen müstehcen pozlarının McMahon tarafından WWE'de çalışan erkeklere gönderildiği iddiasını ilk 2022 yılında ortaya atmıştı.
Şimdilerde Grant, WWE ve McMahon'e dava açmaya hazırlanıyor! Dava dosyasından edinilen bilgiler ise kan dondurucu! Janel'in iddiası, UFC'de de izlediğimiz ve WWE'yi bir dönem domine eden başarılı güreşçi Brock Lesnar'ı WWE sözleşmesine ikna etmek için McMahon tarafından piyon olarak cinsel amaçlı kullanıldığı!
Raw ve Smackdown şovlarının eski genel müdürü John Laurinaitis'in de adının geçtiği davada ortalık bir hayli karışacak gibi dururken yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Yılın en büyük şovu olan WrestleMania yolculuğunun son büyük organizasyonu Royal Rumble'da dönmesi planlanan Brock Lesnar, dava dosyasındaki bu gelişmenin ardından adı temizlenmeden şova çıkmayacağını belirtmiş ve dönüş zamanını belirsiz bir süre ertelemeye karar vermiş.
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Bildiğiniz üzere 2019 yılında başlatılan "Women's Evolution" dönemi öncesinde WWE'de kadın güreşçilerin cinsellik barındıran ve aşağılanan birçok sahnesi ekranlara gelmişti. Bu sebeple bazı kadın güreşçilerin WWE'den ayrılıp kariyerlerini noktalamıştı.
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