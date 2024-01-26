WWE'nin Kurucusu Vince McMahon ve Ünlü UFC Güreşçisi Brock Lesnar Cinsel İstismar ve Şantajla Suçlanıyor!

World Wrestling Entertainment bilinen adıyla WWE'nin adı seks skandalı ve şantajla anılıyor! Janel Grant isimli eski çalışan WWE'nin kurucusu Vince McMahon ve ünlü UFC güreşçisi Brock Lesnar başta olmak üzere WWE yöneticilerinin, kadın çalışanların müstehcen görüntülerini yayınlamakla suçladı.