Galatasaray’da Ayrılık Zamanı: Sacha Bey Bayern Münih’te! İşte Galatasaray’ın Sacha Boey’den Kazanacağı Para
Galatasaray’da Ayrılık Zamanı: Sacha Bey Bayern Münih’te! İşte Galatasaray’ın Sacha Boey’den Kazanacağı Para
Alman devi Bayern Münih, Sacha Bey transferinde Galatasaray’ı zor da olsa ikna etmeyi başardı. Fransız futbolcu Sacha Boey, yarın sabah özel uçakla Almanya’ya gidecek, gün içerisinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.
Galatasaray’ın 1.1 milyon euro ile kadrosuna kattığı Sacha Boey’den 30 milyon euro kazanacağı belirtildi.
İşte Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey’in Bayern Münih transferinin perde arkasında tüm yaşananlar…
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Fransız futbolcuyu uzun süredir takip ediyordu.
Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana Bayern scoutları Sacha’nın maçlarını takip etti. Fransız futbolcunun özellikle Şampiyonalar Ligi maçlarındaki performansları kendisine dünya devinin kapılarını açtı.
Galatasaray’ın İstanbulspor ile dün oynadığı Süper Lig maçı öncesi son taktik idmanda takımla çalışan Boey, maça dakikalar kala kadroda çıkarıldı.
Bu değişiklik transfer dedikodularını güçlendirdi… Ve tabii ki kısa bir süre sonra da detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Bundesliga ekibi, Sacha Bey için sarı kırmızılı takıma ilk olarak 15 milyon euro artı bonuslar teklifinde bulundu.
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Sarı kırmızılı yönetimin kararı netti: 25 milyon Euro’nun altındaki hiçbir teklif kabul edilmeyecekti.
Uzun süren pazarlıklar sonunda anlaşma sağlandı. Sacha Boey, 30 milyon euro artı 2 milyon euro da bonus ile birlikte Bayern Münih’e transfer oluyor.
Fransız futbolcu, yarın sabah özel uçak ile Münih’e gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığını Bayern Münih’e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
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