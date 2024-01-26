Galatasaray’da Ayrılık Zamanı: Sacha Bey Bayern Münih’te! İşte Galatasaray’ın Sacha Boey’den Kazanacağı Para

Alman devi Bayern Münih, Sacha Bey transferinde Galatasaray’ı zor da olsa ikna etmeyi başardı. Fransız futbolcu Sacha Boey, yarın sabah özel uçakla Almanya’ya gidecek, gün içerisinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’ın 1.1 milyon euro ile kadrosuna kattığı Sacha Boey’den 30 milyon euro kazanacağı belirtildi.

İşte Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey’in Bayern Münih transferinin perde arkasında tüm yaşananlar…