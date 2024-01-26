İnanılmaz İstatistiklere UIaştılar! Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig Rekoru Kırdı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada bazı dikkat çekici rekorlara da imza attı.