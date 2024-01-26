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İnanılmaz İstatistiklere UIaştılar! Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig Rekoru Kırdı

İnanılmaz İstatistiklere UIaştılar! Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig Rekoru Kırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.01.2024 - 14:54

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada bazı dikkat çekici rekorlara da imza attı.

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Michy Batshuayi'nin 90+4'te kaydettiği penaltı golüyle sahadan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez giriş yaparak Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı.

Michy Batshuayi'nin 90+4'te kaydettiği penaltı golüyle sahadan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez giriş yaparak Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı.
media.fenerbahce.org

2023-24 sezonu itibariyle 22 maç sonunda topladığı 57 puanla Fenerbahçe, lig tarihinde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

2023-24 sezonu itibariyle 22 maç sonunda topladığı 57 puanla Fenerbahçe, lig tarihinde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.
media.fenerbahce.org

Bu sezon toplamda 35 resmi maçta mücadele eden Fenerbahçe, 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken ligde de lider konumda bulunuyor.

Bu sezon toplamda 35 resmi maçta mücadele eden Fenerbahçe, 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken ligde de lider konumda bulunuyor.
media.fenerbahce.org

35 resmi karşılaşmada fileleri 99 kez havalandırarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynayan ekip, kulüp rekorunu da kırdı.

35 resmi karşılaşmada fileleri 99 kez havalandırarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynayan ekip, kulüp rekorunu da kırdı.
media.fenerbahce.org

Sarı-Lacivertliler, etkileyici performanslarıyla dikkat çekerek bu sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler, etkileyici performanslarıyla dikkat çekerek bu sezona damgasını vurmaya devam ediyor.
media.fenerbahce.org
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Sizce sezon sonunda hangi takım şampiyonluk sevinci yaşar?

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