İnanılmaz İstatistiklere UIaştılar! Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig Rekoru Kırdı
İnanılmaz İstatistiklere UIaştılar! Fenerbahçe İsmail Kartal ile Süper Lig Rekoru Kırdı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada bazı dikkat çekici rekorlara da imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Michy Batshuayi'nin 90+4'te kaydettiği penaltı golüyle sahadan galip ayrılan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir ceza sahasına tam 71 kez giriş yaparak Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı.
2023-24 sezonu itibariyle 22 maç sonunda topladığı 57 puanla Fenerbahçe, lig tarihinde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.
Bu sezon toplamda 35 resmi maçta mücadele eden Fenerbahçe, 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken ligde de lider konumda bulunuyor.
35 resmi karşılaşmada fileleri 99 kez havalandırarak maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynayan ekip, kulüp rekorunu da kırdı.
Sarı-Lacivertliler, etkileyici performanslarıyla dikkat çekerek bu sezona damgasını vurmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce sezon sonunda hangi takım şampiyonluk sevinci yaşar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda