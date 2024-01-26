Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacağını Duyurdu!
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacağını Duyurdu!
Jürgen Klopp, sezon sonunda Liverpool'daki görevinden ayrılacağını açıkladı. İngiliz kulübü, Alman teknik direktörün bu kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile paylaştı.
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8 Ekim 2015 tarihinde Liverpool'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Jürgen Klopp, 2023-2024 senesinin sonunda kırmızı-beyazlı ekipten ayrılacağını duyurdu.
Premier Lig'de 2 kez yılın teknik direktörü seçilen Alman çalıştırıcı taraftarla kurduğu bağ ile dokunulmazlar arasında yerini alıyordu.
Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Liverpool'un müzesine tekrar götüren, yıllar sonra Premier Lig'de takımını tekrar korkutucu hale dönüştüren Klopp'un açıklaması şok etkisi yarattı.
"Sezon sonunda, kulüpten ayrılacağım. Bunun herkes için bir şok olacağının farkındayım. Bu kulüp, şehir, taraftarlar ve ekibimle ilgili her şeyi seviyorum. Yine de bu kararın almam gereken bir karar olduğunu düşünüyorum."
"Nasıl söylenir... Enerjimin bittiğini hissediyorum. Sanırım bunu bir noktada açıklamam gerektiğini uzun zamandır biliyordum. Beraber geçirdiğimiz yılların sonucunda, size gerçekleri söyleme borcum var. Ve bu da gerçeğin ta kendisi.'' dedi.
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Sizce Liverpool'un bundan sonraki teknik direktörü kim olmalı? Yorumlarda buluşalım!
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