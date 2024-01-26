Galatasaray'da Transfer Teklifi Alan Futbolcular Kimler?
Galatasaray'da Transfer Teklifi Alan Futbolcular Kimler?
2023-2024 sezonunun devre arası transfer döneminin en hareketli kulübü Galatasaray olacakmış gibi gözüküyor. Sacha Boey'in Bayern Münih transferinin an meselesi olduğu şu günlerde, Galatasaraylı futbolculara gelen transfer tekliflerine birlikte bakalım.
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Bayern Münih'in transfer etmek istediği Galatasaray'ın 23 yaşındaki Fransız yıldızı Sacha Boey, gitmek için artık saatleri sayıyor. Bayern Münih'in yaptığı ilk teklif 15 milyon Euro.
Fabrizio Romano'ya göre Galatasaray bu teklifi beğenmedi ve beklenti 30-35 milyon civarında. Menajer oyunlarının da devreye girdiği transferde Arsenal'in de nabız yokladığı konuşuluyor.
Galatasaray'ın sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Tete'ye de talip var. Erinç Bilican'ın haberine göre, "Tete'nin menajeri kulübe 4.2 milyon Euro'luk teklifle gelmiş, Galatasaray teklifin 9 milyon Euro seviyelerine çıkmasını istemiş."
Defansın merkezinde görev yapan Victor Nelsson için ise Milan'dan teklif var. Milan'ın teklifi 10 milyon Euro ve yönetim bu teklifi reddetti. (Yakup Çınar)
Kerem Aktürkoğlu için de Hollanda'dan bir teklif var. Eski günlerine dönmek isteyen Ajax, başarılı futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı fakat sarı-kırmızılı kulüp teklifi yeterli bulmadı. (Yakup Çınar)
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