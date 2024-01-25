Galatasaray İstanbulspor'u 3-1'lik Skorla Mağlup Ederek Zirve Takibini Bırakmadı
Galatasaray İstanbulspor'u 3-1'lik Skorla Mağlup Ederek Zirve Takibini Bırakmadı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Haftaya 54 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek için seyircisi önünde sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren goller; Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi. 36'da penaltı golü ile maça dengeyi getiren Kerem, 78'deki frikik golü ile takımını öne geçirdi. Mücadeleye nokta koyan isim ise 90+2'de Icardi oldu.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 57'ye yükselterek lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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