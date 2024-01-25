Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray İstanbulspor'u 3-1'lik Skorla Mağlup Ederek Zirve Takibini Bırakmadı

Galatasaray İstanbulspor'u 3-1'lik Skorla Mağlup Ederek Zirve Takibini Bırakmadı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 22:05

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftaya 54 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek için seyircisi önünde sahaya çıktı.

Haftaya 54 puan ve averajla ikinci sırada giren Galatasaray galibiyet serisini sürdürmek için seyircisi önünde sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren goller; Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi. 36'da penaltı golü ile maça dengeyi getiren Kerem, 78'deki frikik golü ile takımını öne geçirdi. Mücadeleye nokta koyan isim ise 90+2'de Icardi oldu.

Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren goller; Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den geldi. 36'da penaltı golü ile maça dengeyi getiren Kerem, 78'deki frikik golü ile takımını öne geçirdi. Mücadeleye nokta koyan isim ise 90+2'de Icardi oldu.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 57'ye yükselterek lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 57'ye yükselterek lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?