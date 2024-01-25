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Almanya Basını Duyurdu! Bayern Münih Sacha Boey İçin Galatasaray ile Görüşmelere Başladı

Almanya Basını Duyurdu! Bayern Münih Sacha Boey İçin Galatasaray ile Görüşmelere Başladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.01.2024 - 21:29

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'un İstanbulspor maçının kadrosunda yer almaması sarı-kırmızılı taraftarlarda merak uyandırmıştı. Sky DE'nin haberine göre Fransız futbolcu, Almanya yolcusu.

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Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girdi.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girdi.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte de 23 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan dedikodular arttı.

Boey'un neden İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadığı belli oldu.

Boey'un neden İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadığı belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde konuya ilişkin olarak 'Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık.' yorumunda bulunmuştu.

Sky DE haberi duyurdu.

Sky DE haberi duyurdu.

Bayern Münih, Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Galatasaray'ın bu transferden 20-25 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızlı takımla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maça çıkıp 2790 dakika süre aldı ve 2 gollük katkı verdi.

Boey’un menajeri İstanbul'a geldi.

Boey’un menajeri İstanbul'a geldi.
twitter.com

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, 'Bayern Münih ile anlaşan Sacha Boey’un menajeri Bembi Vungbote Galatasaray ile görüşmek için İstanbul’a geldi.' dedi.

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