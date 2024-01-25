Almanya Basını Duyurdu! Bayern Münih Sacha Boey İçin Galatasaray ile Görüşmelere Başladı

Bayern Münih, Sacha Boey için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Galatasaray'ın bu transferden 20-25 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızlı takımla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maça çıkıp 2790 dakika süre aldı ve 2 gollük katkı verdi.