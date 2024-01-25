Almanya Basını Duyurdu! Bayern Münih Sacha Boey İçin Galatasaray ile Görüşmelere Başladı
Almanya Basını Duyurdu! Bayern Münih Sacha Boey İçin Galatasaray ile Görüşmelere Başladı
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'un İstanbulspor maçının kadrosunda yer almaması sarı-kırmızılı taraftarlarda merak uyandırmıştı. Sky DE'nin haberine göre Fransız futbolcu, Almanya yolcusu.
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Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında 1.15 milyon euroya transfer ettiği Sacha Boey, son zamanlarda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girdi.
Boey'un neden İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadığı belli oldu.
Sky DE haberi duyurdu.
Boey’un menajeri İstanbul'a geldi.
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