Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi'nin Apaçiye Benzetilen Yeni Saç Stili Dillere Fena Düştü!
Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi'nin Apaçiye Benzetilen Yeni Saç Stili Dillere Fena Düştü!
Wanda Nara ile olan ilişkisi ve başarılı spor kariyeri ile sık sık gündem olan Icardi, bu sefer de yeni saç stili ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Başarılı futbolcu Icardi, kimi zaman attığı gollerle...
Kimi zaman ise Wanda Nara ile olan sıra dışı ilişkisiyle gündemde sık sık yer alan isimlerden bir tanesi.
"Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi, bu sefer de dış görünümüyle gündeme geldi.
Saç stilini değiştiren Icardi'nin yeni görünümü apaçiye benzetilince dillere fena düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Icardi'nin yeni saç stili 👇🏼
Yıldız futbolcunun yeni stiline sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
Siz ünlü futbolcunun yeni saç stilini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda