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Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi'nin Apaçiye Benzetilen Yeni Saç Stili Dillere Fena Düştü!

Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusu Mauro Icardi'nin Apaçiye Benzetilen Yeni Saç Stili Dillere Fena Düştü!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 20:54

Wanda Nara ile olan ilişkisi ve başarılı spor kariyeri ile sık sık gündem olan Icardi, bu sefer de yeni saç stili ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Başarılı futbolcu Icardi, kimi zaman attığı gollerle...

Başarılı futbolcu Icardi, kimi zaman attığı gollerle...

Kimi zaman ise Wanda Nara ile olan sıra dışı ilişkisiyle gündemde sık sık yer alan isimlerden bir tanesi.

Kimi zaman ise Wanda Nara ile olan sıra dışı ilişkisiyle gündemde sık sık yer alan isimlerden bir tanesi.

"Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi, bu sefer de dış görünümüyle gündeme geldi.

"Aşkın Olayım" şarkısıyla adeta özdeşleşen Icardi, bu sefer de dış görünümüyle gündeme geldi.

Saç stilini değiştiren Icardi'nin yeni görünümü apaçiye benzetilince dillere fena düştü.

Saç stilini değiştiren Icardi'nin yeni görünümü apaçiye benzetilince dillere fena düştü.
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İşte Icardi'nin yeni saç stili 👇🏼

İşte Icardi'nin yeni saç stili 👇🏼

Yıldız futbolcunun yeni stiline sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.

Yıldız futbolcunun yeni stiline sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi.
twitter.com

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Siz ünlü futbolcunun yeni saç stilini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü futbolcunun yeni saç stilini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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