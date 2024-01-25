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Nicole Kidman'ın Koynunda Yılanla Verdiği Çekici Pozlar İtirafını Beraberinde Getirdi: Onları Kendine Benzetti

Nicole Kidman'ın Koynunda Yılanla Verdiği Çekici Pozlar İtirafını Beraberinde Getirdi: Onları Kendine Benzetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 20:02

Oyuncu Nicole Kidman ünlü bir derginin kapağında yılanlara sarılı şekilde verdiği pozlarla dikkat çekti. Dergiye ropörtaj veren oyuncu açıklamasıyla çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇

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Efsane oyuncu Nicole Kidman'ı "Eyes Wide Shut" ve "The Others" gibi filmlerden çoğumuz tanıyoruz.

Efsane oyuncu Nicole Kidman'ı "Eyes Wide Shut" ve "The Others" gibi filmlerden çoğumuz tanıyoruz.

56 yaşındaki güzel oyuncu yıllardır devam eden kariyerinin her yapımında izleyiciyi büyülemeyi başaran isimlerden biri oluyor.

56 yaşındaki güzel oyuncu yıllardır devam eden kariyerinin her yapımında izleyiciyi büyülemeyi başaran isimlerden biri oluyor.

Dergi kapaklarına sık sık konu olan dünyaca ünlü aktris bu sefer de bilinene bir derginin kapağında koynunda yılanla poz verdi!

Dergi kapaklarına sık sık konu olan dünyaca ünlü aktris bu sefer de bilinene bir derginin kapağında koynunda yılanla poz verdi!

Röportajda Kidman yılanların çok "çekici" olduğunu ve "nasıl süründükleri ve hareket ettikleri" konusunda büyülendiğini paylaştı.

Derginin Şubat sayısı için kameralara poz veren isim iddialı vücuduyla resmen herkesi büyüledi! Kidman "çok güzeller" demenin yanı sıra, deri değiştirmelerini de bir öğrenme fırsatı olarak gördüğünü ve kendisine benzeterek yeni şeyler deneyebileceğini belirtti.

Derginin Şubat sayısı için kameralara poz veren isim iddialı vücuduyla resmen herkesi büyüledi! Kidman "çok güzeller" demenin yanı sıra, deri değiştirmelerini de bir öğrenme fırsatı olarak gördüğünü ve kendisine benzeterek yeni şeyler deneyebileceğini belirtti.
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Yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı aktris Nicole Kidman muhteşem fiziğini gözler önüne böyle serdi.

Yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı aktris Nicole Kidman muhteşem fiziğini gözler önüne böyle serdi.

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