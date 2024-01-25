Nicole Kidman'ın Koynunda Yılanla Verdiği Çekici Pozlar İtirafını Beraberinde Getirdi: Onları Kendine Benzetti
Nicole Kidman'ın Koynunda Yılanla Verdiği Çekici Pozlar İtirafını Beraberinde Getirdi: Onları Kendine Benzetti
Oyuncu Nicole Kidman ünlü bir derginin kapağında yılanlara sarılı şekilde verdiği pozlarla dikkat çekti. Dergiye ropörtaj veren oyuncu açıklamasıyla çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Efsane oyuncu Nicole Kidman'ı "Eyes Wide Shut" ve "The Others" gibi filmlerden çoğumuz tanıyoruz.
56 yaşındaki güzel oyuncu yıllardır devam eden kariyerinin her yapımında izleyiciyi büyülemeyi başaran isimlerden biri oluyor.
Dergi kapaklarına sık sık konu olan dünyaca ünlü aktris bu sefer de bilinene bir derginin kapağında koynunda yılanla poz verdi!
Röportajda Kidman yılanların çok "çekici" olduğunu ve "nasıl süründükleri ve hareket ettikleri" konusunda büyülendiğini paylaştı.
Derginin Şubat sayısı için kameralara poz veren isim iddialı vücuduyla resmen herkesi büyüledi! Kidman "çok güzeller" demenin yanı sıra, deri değiştirmelerini de bir öğrenme fırsatı olarak gördüğünü ve kendisine benzeterek yeni şeyler deneyebileceğini belirtti.
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Yıllardır ekranlarda gördüğümüz başarılı aktris Nicole Kidman muhteşem fiziğini gözler önüne böyle serdi.
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