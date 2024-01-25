Günden Güne Parlayan Yıldız Oyuncu Hilal Altınbilek'i Yakından Tanıyoruz
Günden Güne Parlayan Yıldız Oyuncu Hilal Altınbilek'i Yakından Tanıyoruz
Oyunculuğu ve enerjisiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek seyircilerinin kalbindeki yerini kazandı ve korumaya devam ediyor. Gelin bu güzeller güzeli oyuncuyu yakından tanıyalım.
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Hilal Altınbilek izleyenlerini etkileyen performansıyla ekranları kasıp kavuruyor.
Güzelliği ve yetenekleriyle kendisine hayran bırakan oyuncu Hilal Altınbilek 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu.
Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Kesinlikle iyi ki de başladı.🤩
Miss & Mr Model mankenlik yarışmasına girdi ve fotomodel oldu. O zamanlar güzel oyuncu ABD'li ünlü sinema yıldızı Angelina Jolie'ye benzetildi.
Kariyerine İlk adımını 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı diziyle attı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.
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Yetenekli oyuncu daha sonra, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova" adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı.
Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği "Çocuklar Sana Emanet" adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı güzel oyuncu.
Şimdilerde ise, FOX'ta yayımlanan "Şahane Hayatım" adlı dizide Şebnem karakterini canlandırıyor.
Etkileyici performansıyla herkesi etkileyen güzel oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Hilal Altınbilek ve Metin Hara Bozcada'da yaptıkları tatilden basına sızan fotoğraflar sonrası ilişkilerini itiraf etmişlerdi. Sizce de çok yakışmıyorlar mı?
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