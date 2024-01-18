Şahane Hayatım Dizisinin İlk Senaristinin Kim Olduğunu Duyunca Şok Yaşayacaksınız!
Şahane Hayatım Dizisinin İlk Senaristinin Kim Olduğunu Duyunca Şok Yaşayacaksınız!
FOX TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolü paylaştığı Şahane Hayatım'ın ilk senaristi herkesi çok şaşırtacak. Daha önce ekranlarda gördüğümüz senaristi kimse fark edemedi.
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Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı Şahane Hayatım yeni sezonun en iyi işlerinden bir tanesi.
Şebnem Arda Gümüşcü'nün hayat mücadelesine tanıklık ettiğimiz dizi her hafta fırtınalar estiriyor. Her karakter ayrı ayrı ince detaylarıyla işlenmiş. Bana kalırsa reytinglerde daha iyi oranlar hak ediyor.
Dizide entrikaya ve kaosa doyuyoruz adeta. Özet geçmek gerekirse; hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in etrafında gelişen olayları izliyoruz.
Diziyle ilgili de haftalar sonra şaşıracağınız bir detay fark edildi. Bu detay Şahane Hayatım'ın ilk 8 bölümünü yazan senaristiyle ilgili...
Şahane Hayatım'ın ilk 8 bölümünü Çocuklar Duymasın'da Yasemin olarak karşımıza çıkan ve daha sonra birçok televizyon dizisinin senaryosuna imza atan Meriç Acemi yazmış.
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Meriç Acemi aynı zamanda Ufak Tefek Cinayetler, Kiralık Aşk, Aşk 101, Kuş Uçuşu, Erkenci Kuş, 1 Erkek 1 Kadın, Cam Tavanlar dizilerinin de senaristliğini yaptı.
Şimdi ise Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri, Ramo gibi dizilerin senaristliği yapan Yılmaz Şahin dizinin hikayesini sürdürüyor.
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şok yaşamaya gerek yok tebrik var
Neptün aşkına ay ben nasıl şok, ayüzbim.