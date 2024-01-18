Şahane Hayatım Dizisinin İlk Senaristinin Kim Olduğunu Duyunca Şok Yaşayacaksınız!

FOX TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrolü paylaştığı Şahane Hayatım'ın ilk senaristi herkesi çok şaşırtacak. Daha önce ekranlarda gördüğümüz senaristi kimse fark edemedi.