Kaan Yıldırım'ın Ghosting Sorusuna Verdiği Cevap "Erkekler Bir Kere de Şaşırtın Be!" Dedirtti
Kaan Yıldırım'ın Ghosting Sorusuna Verdiği Cevap "Erkekler Bir Kere de Şaşırtın Be!" Dedirtti
İbrahim Selim İle Bu Gece'nin yeni konuğu Kaan Yıldırım oldu. Ünlü oyuncunun katıldığı bölüme dair komik bir kesit sosyal medya üzerinden paylaşılırken dönemin en popüler kavramlarından ghostlamak konusunda Kaan Yıldırım'ın master olduğunu öğrenmek kahkaha attırdı.
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Yıllardır ekranlarımızda olan ve rol aldığı projelerle göz dolduran Kaan Yıldırım elbette sosyal medyada da oldukça dikkat çeken isimlerden.
Ulan İstanbul dizisindeki rolünün ardından pek çok yapımda rol alan Kaan Yıldırım, "Adı Mutluluk", "Halka", "Hekimoğlu" gibi fenomen yapımlarda da boy gösterdi.
Şimdilerde FOX (NOW TV) ekranlarında yayınlanacak olan Kopuk dizisinin başrolü için çekimlerini sürdürüyor.
Eh haliyle özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor yakışıklı oyuncu. Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz ile uzun süredir mutlu bir ilişkileri var.
Konu ilişkilere gelmişken İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Kaan Yıldırım'a son dönemlerin en popüler kavramlarından ghosting soruluyor.
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Birden parmağını indirmenin yetmeyeceğini düşünen Kaan Yıldırım kendini yerlere atmaya başlıyor.
Bize de "erkekler bir kere de şaşırtmayın" demek kalıyor. 😂
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