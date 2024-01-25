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Kaan Yıldırım'ın Ghosting Sorusuna Verdiği Cevap "Erkekler Bir Kere de Şaşırtın Be!" Dedirtti

Kaan Yıldırım'ın Ghosting Sorusuna Verdiği Cevap "Erkekler Bir Kere de Şaşırtın Be!" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 15:29

İbrahim Selim İle Bu Gece'nin yeni konuğu Kaan Yıldırım oldu. Ünlü oyuncunun katıldığı bölüme dair komik bir kesit sosyal medya üzerinden paylaşılırken dönemin en popüler kavramlarından ghostlamak konusunda Kaan Yıldırım'ın master olduğunu öğrenmek kahkaha attırdı.

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Yıllardır ekranlarımızda olan ve rol aldığı projelerle göz dolduran Kaan Yıldırım elbette sosyal medyada da oldukça dikkat çeken isimlerden.

Yıllardır ekranlarımızda olan ve rol aldığı projelerle göz dolduran Kaan Yıldırım elbette sosyal medyada da oldukça dikkat çeken isimlerden.

2013 yılında Kayıp dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerine aktif bir şekilde devam eden Kaan Yıldırım'ın sosyal medyada 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ulan İstanbul dizisindeki rolünün ardından pek çok yapımda rol alan Kaan Yıldırım, "Adı Mutluluk", "Halka", "Hekimoğlu" gibi fenomen yapımlarda da boy gösterdi.

Ulan İstanbul dizisindeki rolünün ardından pek çok yapımda rol alan Kaan Yıldırım, "Adı Mutluluk", "Halka", "Hekimoğlu" gibi fenomen yapımlarda da boy gösterdi.

Son olarak Sipahi dizisinde Korkut Ali Türkoğlu rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Şimdilerde FOX (NOW TV) ekranlarında yayınlanacak olan Kopuk dizisinin başrolü için çekimlerini sürdürüyor.

Şimdilerde FOX (NOW TV) ekranlarında yayınlanacak olan Kopuk dizisinin başrolü için çekimlerini sürdürüyor.

Diğer bir yandan bu yıl İyi Bir Aile Değiliz isimli sinema filmi vizyona girecek. Ünlü oyuncu için oldukça aktif bir dönem söz konusu.

Eh haliyle özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor yakışıklı oyuncu. Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz ile uzun süredir mutlu bir ilişkileri var.

Eh haliyle özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor yakışıklı oyuncu. Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz ile uzun süredir mutlu bir ilişkileri var.

Birbirlerinin ailelerine dahil olan, sık sık yurt dışı tatillerine çıkan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in evleneceklerine dair dedikodular da sürüyor tabii ki.

Konu ilişkilere gelmişken İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Kaan Yıldırım'a son dönemlerin en popüler kavramlarından ghosting soruluyor.

Konu ilişkilere gelmişken İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Kaan Yıldırım'a son dönemlerin en popüler kavramlarından ghosting soruluyor.

İbrahim Selim, 'Ben hiç birini ghostlamadım...' diye soruyor. Kaan Yıldırım ilk olarak ne sorulduğunu anlamasa da sonradan işler değişiyor.

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Birden parmağını indirmenin yetmeyeceğini düşünen Kaan Yıldırım kendini yerlere atmaya başlıyor.

Birden parmağını indirmenin yetmeyeceğini düşünen Kaan Yıldırım kendini yerlere atmaya başlıyor.

Ve ekliyor 'Abi ben bir ghostum'...

Bize de "erkekler bir kere de şaşırtmayın" demek kalıyor. 😂

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