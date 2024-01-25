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Keremcem Kıskançlık Konusunda Kadınlar İçin Yaptığı Yorumla Dikkat Çekti

Keremcem Kıskançlık Konusunda Kadınlar İçin Yaptığı Yorumla Dikkat Çekti

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.01.2024 - 09:24

2000'lerin başında yakışıklılığı ve sesiyle herkesi etkisi altına alan şarkıcı Kerem Cem son yıllarda oyunculuğa yönelmiş durumda biliyorsunuz ki. Milliyet Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre sevgilisiyle görüntülenen ünlü isim, gelen sorular karşısında kadınların kıskançlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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2000'li yılların başında hayatımıza giren ve o zamandan beri kariyerinde farklı pek çok konuyla gündeme gelen Kerem Cem sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi.

2000'li yılların başında hayatımıza giren ve o zamandan beri kariyerinde farklı pek çok konuyla gündeme gelen Kerem Cem sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi.

Şarkıcılık kariyeriyle çıkış yapan ve yakışıklılığıyla büyük kitleleri kendine hayran bırakan Keremcem, oyunculuk konusunda da hatırı sayılır isimler arasında.

2005 Kerem ile Aslı dizisiyle başladığı ekran kariyerine popüler pek çok yapım sığdırdı.

2005 Kerem ile Aslı dizisiyle başladığı ekran kariyerine popüler pek çok yapım sığdırdı.

Avrupa Yakası, O Hayat Benim, İki Yalancı, Gül Masalı gibi dizilerde rol almasının yanı sıra bir diğer yandan filmlerde de izledik Keremcem'i. Hem romantik komedi, hem dram hem de aksiyon türünde pek çok dizide seyircinin beğenisini kazandı.

Son olarak geçtiğimiz yıl Başım Belada ve Doğu dizilerinde izledik Keremcem'i. Kendisi son dönemlerde yeni şarkıları üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Son olarak geçtiğimiz yıl Başım Belada ve Doğu dizilerinde izledik Keremcem'i. Kendisi son dönemlerde yeni şarkıları üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Milliyet Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre geçtiğimiz gün kız arkadaşı ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takılan Keremcem, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Konserlere başladığını söyleyen Keremcem, Nisan ayında yeni bir albüm yayınlayacağının duyurusunu da yapmış oldu. Aynı zamanda 14 Şubat için de bir sürprizi olduğunu duyurdu.

Konserlere başladığını söyleyen Keremcem, Nisan ayında yeni bir albüm yayınlayacağının duyurusunu da yapmış oldu. Aynı zamanda 14 Şubat için de bir sürprizi olduğunu duyurdu.

Sanat dünyasında 20 seneyi geride bıraktığını söyleyen Keremcem, 6. albümünü yayınlamak için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Sevgilisi Sena Seçen'e Keremcem'in popülerliği ile ilgili sorular da soruldu elbette. Bu durumdan rahatsız olup olmadığı merak edildi.

Sevgilisi Sena Seçen'e Keremcem'in popülerliği ile ilgili sorular da soruldu elbette. Bu durumdan rahatsız olup olmadığı merak edildi.

'Kadın hayranlarının ilgisi sizi rahatsız ediyor mu?' sorusuna Sena Seçen 'Hiç rahatsız olmuyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Sonuçta hayranları. Mutlu oluyorum.' şeklinde cevap verdi.

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Keremcem ise "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz." şeklinde bir yorum yaptı.

Keremcem ise "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz." şeklinde bir yorum yaptı.

Aynı zamanda birbirlerine karşılıklı olarak güvendiklerini de söyledi.

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