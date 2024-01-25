Keremcem Kıskançlık Konusunda Kadınlar İçin Yaptığı Yorumla Dikkat Çekti
Keremcem Kıskançlık Konusunda Kadınlar İçin Yaptığı Yorumla Dikkat Çekti
2000'lerin başında yakışıklılığı ve sesiyle herkesi etkisi altına alan şarkıcı Kerem Cem son yıllarda oyunculuğa yönelmiş durumda biliyorsunuz ki. Milliyet Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre sevgilisiyle görüntülenen ünlü isim, gelen sorular karşısında kadınların kıskançlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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2000'li yılların başında hayatımıza giren ve o zamandan beri kariyerinde farklı pek çok konuyla gündeme gelen Kerem Cem sektörün önde gelen isimlerinden bir tanesi.
2005 Kerem ile Aslı dizisiyle başladığı ekran kariyerine popüler pek çok yapım sığdırdı.
Son olarak geçtiğimiz yıl Başım Belada ve Doğu dizilerinde izledik Keremcem'i. Kendisi son dönemlerde yeni şarkıları üzerinde çalıştığını dile getirdi.
Konserlere başladığını söyleyen Keremcem, Nisan ayında yeni bir albüm yayınlayacağının duyurusunu da yapmış oldu. Aynı zamanda 14 Şubat için de bir sürprizi olduğunu duyurdu.
Sevgilisi Sena Seçen'e Keremcem'in popülerliği ile ilgili sorular da soruldu elbette. Bu durumdan rahatsız olup olmadığı merak edildi.
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Keremcem ise "Kendine güvenen kadında kıskançlık olmaz." şeklinde bir yorum yaptı.
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