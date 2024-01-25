Keremcem Kıskançlık Konusunda Kadınlar İçin Yaptığı Yorumla Dikkat Çekti

Avrupa Yakası, O Hayat Benim, İki Yalancı, Gül Masalı gibi dizilerde rol almasının yanı sıra bir diğer yandan filmlerde de izledik Keremcem'i. Hem romantik komedi, hem dram hem de aksiyon türünde pek çok dizide seyircinin beğenisini kazandı.