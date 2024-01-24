Cem Adrian'ın Ajda Pekkan İle Yaptığı Paylaşım Hayranlarına 'Geliyor Gelmekte Olan' Dedirtti

Süperstar kendisini dinlemeye gelen hayranlarına yağmur altında müzik ziyafeti yaşattı. Pekkan, iki buçuk saat süren performansının yanında kostümü ve şıklığıyla da hayranlarını büyüledi. Ajda Pekkan'ın açık havaya özel hazırlanan repertuvarı kadar harika bir de sürprizi vardı.