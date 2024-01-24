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Cem Adrian'ın Ajda Pekkan İle Yaptığı Paylaşım Hayranlarına 'Geliyor Gelmekte Olan' Dedirtti

Cem Adrian'ın Ajda Pekkan İle Yaptığı Paylaşım Hayranlarına 'Geliyor Gelmekte Olan' Dedirtti

Ajda Pekkan cem adrian
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 01:46 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 02:08

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk olan Cem Adrian dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süperstar Ajda Pekkan'la birlikte fotoğraf paylaşan Cem Adrian, hayranlarını heyecanlandırdı. Müzik dünyasının iki güçlü isminden yeni düet mi geliyor? 

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi Ajda Pekkan, 16 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı!

Bildiğiniz gibi Ajda Pekkan, 16 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı!

Süperstar kendisini dinlemeye gelen hayranlarına yağmur altında müzik ziyafeti yaşattı. Pekkan, iki buçuk saat süren performansının yanında kostümü ve şıklığıyla da hayranlarını büyüledi. Ajda Pekkan'ın açık havaya özel hazırlanan repertuvarı kadar harika bir de sürprizi vardı.

Ajda Pekkan sahneye Cem Adrian'ı davet etti!

Ajda Pekkan sahneye Cem Adrian'ı davet etti!

Cem Adrian, Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk oldu. Ve bu iki güçlü ses dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar. ikili 'Sen Benim Şarkılarımsın' ve 'Sensiz Yıllarda' parçasına yaptığı düetle herkesi büyüledi.

İşte, Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan "Sen Benim Şarkılarımsın" düeti...

Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile alternatif rock müziğin güçlü sesi Cem Adrian yeniden bir arada!

Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile alternatif rock müziğin güçlü sesi Cem Adrian yeniden bir arada!

Hatırlarsanız, Ajda Pekkan tam da o gece bir müjde vermişti! Cem Adrian'ın albümünde düet yapacaklarının sahnede açıklayan Pekkan, herkesi oldukça heyecanlandırmıştı.

Bu kez de Cem Adrian yaptığı paylaşım hayranlarını heyecanlandırdı. Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan beklenen düet geliyor...

Bu kez de Cem Adrian yaptığı paylaşım hayranlarını heyecanlandırdı. Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan beklenen düet geliyor...

Cem Adrian, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımına 'Bugün günlerden Ajda' notunu düştü. Sevilen sanatçının hikayesinde yer alan 'Coming soon' notu ise hayranlarına 'Ne zaman?' sorusunu sordurttu!

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İkilinin birlikte seslendirdikleri parça şimdiden merak konusu oldu!

İkilinin birlikte seslendirdikleri parça şimdiden merak konusu oldu!

Birlikte stüdyoya giren iki dev isim müzik dünyasını sarsacak gibi görünüyor.

Ne dersiniz, sizce Cem Adrian'ın Ajda Pekkan'lı yeni albümü nasıl olacak?

Ne dersiniz, sizce Cem Adrian'ın Ajda Pekkan'lı yeni albümü nasıl olacak?

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