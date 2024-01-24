Cem Adrian'ın Ajda Pekkan İle Yaptığı Paylaşım Hayranlarına 'Geliyor Gelmekte Olan' Dedirtti
Cem Adrian'ın Ajda Pekkan İle Yaptığı Paylaşım Hayranlarına 'Geliyor Gelmekte Olan' Dedirtti
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserlerinde Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk olan Cem Adrian dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Süperstar Ajda Pekkan'la birlikte fotoğraf paylaşan Cem Adrian, hayranlarını heyecanlandırdı. Müzik dünyasının iki güçlü isminden yeni düet mi geliyor?
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi Ajda Pekkan, 16 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı!
Ajda Pekkan sahneye Cem Adrian'ı davet etti!
İşte, Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan "Sen Benim Şarkılarımsın" düeti...
Pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile alternatif rock müziğin güçlü sesi Cem Adrian yeniden bir arada!
Bu kez de Cem Adrian yaptığı paylaşım hayranlarını heyecanlandırdı. Ajda Pekkan ve Cem Adrian'dan beklenen düet geliyor...
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İkilinin birlikte seslendirdikleri parça şimdiden merak konusu oldu!
Ne dersiniz, sizce Cem Adrian'ın Ajda Pekkan'lı yeni albümü nasıl olacak?
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