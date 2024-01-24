Lohusa Filmi Kadınlarının İdeal Metre Sorularıyla İmtihanı! Sizce 'İdeal Koca Var mı Yok mu?
Lohusa Filmi Kadınlarının İdeal Metre Sorularıyla İmtihanı! Sizce 'İdeal Koca Var mı Yok mu?
Gupse Özay'ın kaleminden kahkaha tufanı, Lohusa filmi 19 Ocak'ta vizyona girdi. Lohusa, komedi severleri sinema salonlarına doldururken filmin oyuncuları ideal metre sorularına tutuldu. Lohusa filmi oyuncularından Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Hazal Türesan, Su Şanad ve Gupse Özay soruları yanıtladı.
İşte, o anlar...
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"Deliha", "Eltilerin Savaşı" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa, komedi severleri sinema salonlarına akın ettirdi.
Lohusa'nın çekimlerinden kanal o eğlence dolu görüntüler de gelmeye devam ediyor.
Lohusa kadınlarının sorulara verdiği cevaplar ise merak edildi.
Peki, oyuncular soruları neye göre mi yanıtladı? Gerçek hayata mı, yoksa Lohusa filmindeki rollerine göre mi?
İşte, Lohusa filmi kadınlarının 'ideal metre' sorularına verdikleri yanıtlar...
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