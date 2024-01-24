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Lohusa Filmi Kadınlarının İdeal Metre Sorularıyla İmtihanı! Sizce 'İdeal Koca Var mı Yok mu?

Lohusa Filmi Kadınlarının İdeal Metre Sorularıyla İmtihanı! Sizce 'İdeal Koca Var mı Yok mu?

Gupse Özay film
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.01.2024 - 00:37

Gupse Özay'ın kaleminden kahkaha tufanı, Lohusa filmi 19 Ocak'ta vizyona girdi. Lohusa, komedi severleri sinema salonlarına doldururken filmin oyuncuları ideal metre sorularına tutuldu. Lohusa filmi oyuncularından Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Hazal Türesan, Su Şanad ve Gupse Özay soruları yanıtladı. 

İşte, o anlar...

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"Deliha", "Eltilerin Savaşı" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa, komedi severleri sinema salonlarına akın ettirdi.

"Deliha", "Eltilerin Savaşı" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa, komedi severleri sinema salonlarına akın ettirdi.

Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın rol aldığı filmin çekimlerinin de bir hayli eğlenceli geçtiği biliniyor.

Lohusa'nın çekimlerinden kanal o eğlence dolu görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Lohusa'nın çekimlerinden kanal o eğlence dolu görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Lohusa filminin yetenekli oyuncularından Hazal Türesan (İlayda), Esra Ruşan (Fulya), Elif Nur Kerkük (Yasemin), Su Şanad (Özge) ve Gupse Özay'ın (Burcu) ideal metreye tabii tutulduğu anlar NuLook Production yapım şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Lohusa kadınlarının sorulara verdiği cevaplar ise merak edildi.

Lohusa kadınlarının sorulara verdiği cevaplar ise merak edildi.

İdeal metre soruları arasında; 'İdeal koca, İdeal doğum, İdeal kaynana, Bebeğe nazar, İdeal evlilik, Bebekle girilen ağlama krizleri, Kocanın senden daha yorgun hissetmesi ve Bebeği kucağında uyutmak var mı yok mu?' yer aldı.

Peki, oyuncular soruları neye göre mi yanıtladı? Gerçek hayata mı, yoksa Lohusa filmindeki rollerine göre mi?

Peki, oyuncular soruları neye göre mi yanıtladı? Gerçek hayata mı, yoksa Lohusa filmindeki rollerine göre mi?

Filmin güzel ve yetenekli oyuncuları soruları, Lohusa filminde hayat verdikleri karakterlere göre yanıtladı. Tabii son yorum da videoyu izleyen ve filme gidenlere ait! 

Bu durumda video biraz da spoiler içeriyor, bizden söylemesi! 👇

İşte, Lohusa filmi kadınlarının 'ideal metre' sorularına verdikleri yanıtlar...

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