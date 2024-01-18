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Lohusa Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Lohusa Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Gupse Özay film
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.01.2024 - 22:48 Son Güncelleme: 18.01.2024 - 22:50

Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Güçay'ın rol aldığı Lohusa filmi, sinema severlere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor. Gupse Özay, 'Deliha', 'Eltiler Savaşıyor' ve 'Görümce' gibi dikkat çeken yapımlardan sonra bu kez de Lohusa ile hem senarist hem de oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken filmin fragmanı izleyiciden tam not aldı, şimdi sıra gişede! Peki, Lohusa filiminin konusu nedir? Lohusa filminin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Lohusa filmi hakkında merak edilenler...

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"Deliha", "Eltiler Savaşıyor" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın kahkaha dolu anlara sahne olan galasının ardından gözler filmin vizyon tarihine çevrildi.

"Deliha", "Eltiler Savaşıyor" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın kahkaha dolu anlara sahne olan galasının ardından gözler filmin vizyon tarihine çevrildi.

Davetlilere kahkaha dolu keyifli anlar yaşatan gecede, oyuncular ayakta alkışlandı.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin çekimlerinin de bir hayli eğlenceli geçtiği biliniyor.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin çekimlerinin de bir hayli eğlenceli geçtiği biliniyor.

Çekim sürecinde zaman zaman setten, kulislere yansıyan görüntüler dikkat çekmişti. 

Peki, Lohusa filimin konusu nedir? 👇

Lohusa Filminin Konusu Nedir?

Lohusa Filminin Konusu Nedir?

Lohusa filiminde, taze ebeveynlerin 40 günlük süreçleri ele alınıyor. Lohusa dönemi olarak bilinen, genellikle doğumdan sonraki ilk altı haftalık süreç, yeni ebeveynlerin yaşadığı birbirinden komik olaylarla ele alınıyor. Kahramanlarımız Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla beklerken 'komedinin doğumu başlıyor!' 

 Hamilelik döneminde, doğumdan sonra hayatının değişeceğine aldırmayan Burcu, aynı zamanda lohusa depresyonu da yaşamayacağından son derece emin. Fakat işler pek de düşündüğü gibi gitmiyor... Böylece Burcu ve Onur'un kahkaha tufanına dünüşen olaylarla başa çıkma şekli hem eğlenceli hem de duygusal bir hikayeye dönüşüyor.

Lohusa Filminin Oyuncuları

Lohusa Filminin Oyuncuları

  • Gupse Özay - Burcu

  • Onur Gürçay - Onur

  • Hazal Türesan - İlayda

  • Esra Ruşan - Fulya

  • Elif Nur Kerkük - Yasemin

  • Cihan Albayrak

  • Alper Baytekin

Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Lohusa filmi, 19 Ocak 2024 Cuma günü vizyona giriyor. Çekimlerinin başladığı günden beri çok konuşulan film, komedi severleri sinema salonlarına dolduracak.

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Lohusa'nın fragmanı izleyiciden tam puan aldı, sıra gişede!

Lohusa'nın fragmanı izleyiciden tam puan aldı, sıra gişede!

Gupse Özay'ın 'Burcu', Onur Gürçay'ın ise 'Onur' karakterine hayat verdiği Lohusa'nın fragmanına göz atabilirsiniz. 👇

İşte, Lohusa filminin fragmanı

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