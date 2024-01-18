Lohusa Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?

Lohusa filiminde, taze ebeveynlerin 40 günlük süreçleri ele alınıyor. Lohusa dönemi olarak bilinen, genellikle doğumdan sonraki ilk altı haftalık süreç, yeni ebeveynlerin yaşadığı birbirinden komik olaylarla ele alınıyor. Kahramanlarımız Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla beklerken 'komedinin doğumu başlıyor!'

Hamilelik döneminde, doğumdan sonra hayatının değişeceğine aldırmayan Burcu, aynı zamanda lohusa depresyonu da yaşamayacağından son derece emin. Fakat işler pek de düşündüğü gibi gitmiyor... Böylece Burcu ve Onur'un kahkaha tufanına dünüşen olaylarla başa çıkma şekli hem eğlenceli hem de duygusal bir hikayeye dönüşüyor.