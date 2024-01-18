Lohusa Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?
Lohusa Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Giriyor?
Başrollerinde Gupse Özay ve Onur Güçay'ın rol aldığı Lohusa filmi, sinema severlere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor. Gupse Özay, 'Deliha', 'Eltiler Savaşıyor' ve 'Görümce' gibi dikkat çeken yapımlardan sonra bu kez de Lohusa ile hem senarist hem de oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken filmin fragmanı izleyiciden tam not aldı, şimdi sıra gişede! Peki, Lohusa filiminin konusu nedir? Lohusa filminin oyuncuları kimlerdir?
İşte, Lohusa filmi hakkında merak edilenler...
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"Deliha", "Eltiler Savaşıyor" ve "Görümce" gibi yapımları kaleme alan Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın kahkaha dolu anlara sahne olan galasının ardından gözler filmin vizyon tarihine çevrildi.
Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin çekimlerinin de bir hayli eğlenceli geçtiği biliniyor.
Lohusa Filminin Konusu Nedir?
Lohusa Filminin Oyuncuları
Lohusa Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?
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Lohusa'nın fragmanı izleyiciden tam puan aldı, sıra gişede!
İşte, Lohusa filminin fragmanı
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