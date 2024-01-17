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Kübra Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kübra Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama?

Kübra Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kübra Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama?

Çağatay Ulusoy dizi Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.01.2024 - 23:41

Netflix'in yeni dizisi Kübra, oyuncu kadrosu ve gizemli konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı dram türündeki dizi Afşin Kum'un romanından uyarlanıyor. Kübra, 'Karanlık ve aydınlığın savaşını' başlatıyor! Peki, Kübra dizisinin konusu nedir? Kübra dizisi hangi kitaptan uyarlanıyor? 

İşte, Kübra dizisi hakkında merak edilenler...

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Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, genç ve mütevazi 'Gökhan' karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, genç ve mütevazi 'Gökhan' karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Gelin, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği Kübra dizisi hakkında merak edilenlere birlikte göz atalım. 👇

Kübra Dizisinin Konusu Nedir?

Kübra Dizisinin Konusu Nedir?

Kübra dizisinde, Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Üyesi olduğu sanal bir uygulamada yer alan 'Kübra' isimli hesaptan gelen ilk mesaj: 'Sen farklısın.' oluyor.

Başlangıçta mesajı umursamayan Gökhan, zamanla mesajın neden kendine atıldığını ve kimin tarafından atıldığını anlamaya başlıyor. Beklenmedik olaylar hakkında bilgi ve uyarı veren Kübra'nın kim olduğunu anlamak Gökhan için zorlu bir yolculuğa dönüşüyor. Üstelik bu yolculukta destekçileri kadar düşmanları da oluyor! Gökhan, bir anda kendisini 'Karanlık ve aydınlığın savaşı' olarak gördüğü savaşın tarafı olarak buluyor.

Kübra Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Kübra Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Çağatay Ulusoy

  • Aslıhan Malbora

  • Ahsen Eroğlu

  • Ahmet Mümtaz Taylan

  • Nazan Kesal

  • Cihan Talay

  • Aytek Şayan

  • Cemalettin Çekmece

  • Erdem Şenocak

Kübra Dizisi Uyarlama mı? Kübra Hangi Kitaptan Uyarlanıyor?

Kübra Dizisi Uyarlama mı? Kübra Hangi Kitaptan Uyarlanıyor?

Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kübra dizisi, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyalanıyor.

Kübra Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kübra Dizisi Nerede Çekiliyor?

Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kübra dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Dizinin çekimlerinin yapıldığı yerler arasında İstanbul'un Beyoğlu, Karaköy, Taksim, Balat, Beşiktaş, Eyüp, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar gibi ilçeleri olduğu biliniyor.

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Kübra Dizisi Ne Zaman, Nerede Yayınlanacak?

Kübra Dizisi Ne Zaman, Nerede Yayınlanacak?

Kübra dizisi dijital bir platform olan Netflix'te yayınlanacak. Kübra, 18 Ocak'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Kübra dizisinin fragmanı seyirciden tam not almayı başardı!

Kübra dizisinin fragmanı seyirciden tam not almayı başardı!

Heyecanla beklenen dizinin ilk sezonunun 6 bölüm olacağı iddia ediliyor. Merak edenler için Kübra dizisinin fragmanı... 👇

Kübra Fragman

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