Kübra Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kübra Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlama?

Kübra dizisinde, Gökhan isimli bir gencin geleceği öngörüyormuş gibi mesajlar almasını konu ediyor. Hikaye, İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan ve sevdiği kadınla evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatının, telefonuna gelen mesajla bir anda değişmesiyle başlıyor. Üyesi olduğu sanal bir uygulamada yer alan 'Kübra' isimli hesaptan gelen ilk mesaj: 'Sen farklısın.' oluyor.

Başlangıçta mesajı umursamayan Gökhan, zamanla mesajın neden kendine atıldığını ve kimin tarafından atıldığını anlamaya başlıyor. Beklenmedik olaylar hakkında bilgi ve uyarı veren Kübra'nın kim olduğunu anlamak Gökhan için zorlu bir yolculuğa dönüşüyor. Üstelik bu yolculukta destekçileri kadar düşmanları da oluyor! Gökhan, bir anda kendisini 'Karanlık ve aydınlığın savaşı' olarak gördüğü savaşın tarafı olarak buluyor.