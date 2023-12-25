2023 Yılının En İyi Netflix Belgeselleri Belli Oldu! Listede Biyografilerden Suç Dosyalarına 9 Yapım Yer Aldı!

Dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham'ın kariyeri ele alınan belgesel dört bölümden oluşuyor. Daha önce yayınlanmamış görüntülerin yer aldığı belgesel dizi, mütevazı bir aileden çıkıp dünyaca ünlü bir futbol ikonu olan Beckham'ın özel hayatını da mercek altına alıyor. İkonik futbolcu, Manchester United, Real Madrid ve LA Galaxy gibi takımlarda oynarken yaşadıklarını açık ve dürüst bir şekilde anlatıyor.

Belgesel dizide, yapımcı Fisher Stevens'ın David Beckham ve eşi Victoria Beckham'la yaptığı röportaj, futbol hayranı olmayan izleyicilerin bile vazgeçilmezi oluyor. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Beckham'lar zor dönemlerde evliliklerini nasıl bir arada tutmayı başardıklarını anlatıyor.