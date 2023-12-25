2023 Yılının En İyi Netflix Belgeselleri Belli Oldu! Listede Biyografilerden Suç Dosyalarına 9 Yapım Yer Aldı!
2023 Yılının En İyi Netflix Belgeselleri Belli Oldu! Listede Biyografilerden Suç Dosyalarına 9 Yapım Yer Aldı!
Kaynak: https://www.businessinsider.com/best-...
2023 yılında yayınlanan en iyi belgeseller belli oldu. Business Insider, Netflix'in gerçek suç dosyalarını incelediği belgesel dizileri ve ünlü biyografik belgeselleri arasından 9 yapımı seçti. Listede Sylvester Stallone'dan David Beckham'a ünlü isimlerin biyografik belgesellerinin yanında gerçek suç dosyalarının incelendiği belgeseller de yer alıyor.
İşte, 2023 yılının en iyi Netflix belgeselleri...
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9. Sylvester Stallone'un hayatının anlatıldığı "Sly"
8. Arnold Schwarzenegger'in hayatını konu alan "Arnold"
7. Dünyaca ünlü futbol ikonu David Beckham'ın futbol kariyeri ve eşi Victoria Beckham ile evliliğini gözler önüne seren "Beckham"
6. 1999'da cinayete kurban giden TV sunucusu Jill Dando dosyasının incelendiği "Jill Dando'yu Kim Öldürdü? "
5. 2013'te intihar eden Mario Biondo'nun son gecesine ışık tutan "Mario Biondo'nun Son Saatleri"
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4. Pornhub sitenin yanı sıra sektöre de genel bir bakış atan "Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi"
3. Namağlup ağır sıklet Tyson Fury'nin eşi Paris ve 7 çocuğuyla ev hallerini mercek altına alan "Tyson Fury ile Ev Halleri"
2. Ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson'ın hayatı, aşkları ve skandallarını anlattığı "Pamela Anderson: Bir Aşk Hikayesi"
1. 1981 yılında işlenen vahşi cinayeti inceleyen "Şeytan Davası"
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