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2023 Yılının En İyi Netflix Belgeselleri Belli Oldu! Listede Biyografilerden Suç Dosyalarına 9 Yapım Yer Aldı!

2023 Yılının En İyi Netflix Belgeselleri Belli Oldu! Listede Biyografilerden Suç Dosyalarına 9 Yapım Yer Aldı!

Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.12.2023 - 11:55

2023 yılında yayınlanan en iyi belgeseller belli oldu. Business Insider, Netflix'in gerçek suç dosyalarını incelediği belgesel dizileri ve ünlü biyografik belgeselleri arasından 9 yapımı seçti. Listede Sylvester Stallone'dan David Beckham'a ünlü isimlerin biyografik belgesellerinin yanında gerçek suç dosyalarının incelendiği belgeseller de yer alıyor. 

İşte, 2023 yılının en iyi Netflix belgeselleri...

Kaynak: https://www.businessinsider.com/best-...
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9. Sylvester Stallone'un hayatının anlatıldığı "Sly"

9. Sylvester Stallone'un hayatının anlatıldığı "Sly"

Sly adlı belgesel 3 Kasım 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı. 'Rocky', 'Rambo' ve 'Cehennem Melekleri' gibi dünyaca ünlü filmlerin başrolü Sylvester Stallone'un hayatını konu alan belgesel, Hollywood efsanesinin dönüşümünü gözler önüne serdi. 

Sylvester Stallone'un takma adı 'Sly' ismiyle seyirci karşısına çıkan belgeselde; yaklaşık 50 yıllık kariyerine 80'in üzerinde yapım sığdıran Stallone'un New York'ta aktör olma heyecanıyla çıktığı yolculuğu ve Hollywood efsanesi haline gelmesini anlatılıyor.

8. Arnold Schwarzenegger'in hayatını konu alan "Arnold"

8. Arnold Schwarzenegger'in hayatını konu alan "Arnold"

Listenin sekizinci sırasında yer alan 'Arnold' adlı belgeselde; vücut geliştirme şampiyonluğundan Hollywood ikonluğuna ve politikacılığa uzanan kariyeriyle Arnold Schwarzenegger'in hayatı konu ediliyor. 

Avusturalyalı aktör, üç bölümlük samimi belgeselde dürüstçe kendini eleştiriyor. 'Terminatör' ve 'Barbar Conan'ın yıldızı, başarıları ve başarısızlıkları hakkında düşüncelerini ifade etmekten kaçınmadığı belgeselde; özel hayatını, ruhsal ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı babasıyla birlikte yaşadığı evi de anlatıyor. Schwarzenegger, Kaliforniya valisi olmaya kadar götüren eşsiz kariyerini tüm detaylarıyla analiz ediyor.

7. Dünyaca ünlü futbol ikonu David Beckham'ın futbol kariyeri ve eşi Victoria Beckham ile evliliğini gözler önüne seren "Beckham"

7. Dünyaca ünlü futbol ikonu David Beckham'ın futbol kariyeri ve eşi Victoria Beckham ile evliliğini gözler önüne seren "Beckham"

Dünya çapında bir futbol yıldızı olan David Beckham'ın kariyeri ele alınan belgesel dört bölümden oluşuyor. Daha önce yayınlanmamış görüntülerin yer aldığı belgesel dizi, mütevazı bir aileden çıkıp dünyaca ünlü bir futbol ikonu olan Beckham'ın özel hayatını da mercek altına alıyor. İkonik futbolcu, Manchester United, Real Madrid ve LA Galaxy gibi takımlarda oynarken yaşadıklarını açık ve dürüst bir şekilde anlatıyor. 

Belgesel dizide, yapımcı Fisher Stevens'ın David Beckham ve eşi Victoria Beckham'la yaptığı röportaj, futbol hayranı olmayan izleyicilerin bile vazgeçilmezi oluyor. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Beckham'lar zor dönemlerde evliliklerini nasıl bir arada tutmayı başardıklarını anlatıyor.

6. 1999'da cinayete kurban giden TV sunucusu Jill Dando dosyasının incelendiği "Jill Dando'yu Kim Öldürdü? "

6. 1999'da cinayete kurban giden TV sunucusu Jill Dando dosyasının incelendiği "Jill Dando'yu Kim Öldürdü? "

Belgeselde, 1999'da cinayete kurban giden İngiliz televizyon sunucusu Jill Dando'nun kamuoyunu ve uzmanları şaşırtmaya devam eden davası ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. 

'Jill Dando'yu Kim Öldürdü?' adlı üç bölümlük belgesel dizide, Nisan 1999'da Londra'daki evinin önünde başının arkasından vurularak öldürülen sevilen sunucu Dando'nun ailesi, iş arkadaşları ve cinayet soruşturmasını yürüten dedektiflerle yapılan röportajlar yer alıyor. Yapımcılar, belgeselde Jill Dando'nun cinayetinde hüküm güyen, fakat daha sonra suçsuz bulunarak beraat eden Barry George ile yapılan röportaja da yer veriyor.

5. 2013'te intihar eden Mario Biondo'nun son gecesine ışık tutan "Mario Biondo'nun Son Saatleri"

5. 2013'te intihar eden Mario Biondo'nun son gecesine ışık tutan "Mario Biondo'nun Son Saatleri"

Üç bölümlük belgesel dizi, İspanyol televizyon sunucusu Raquel Sánchez-Silva'nın eşi Mario Biondo'nun son gecesini konu alıyor. 2013 yılında intihar eden Mario Biondo hakkında cevapsız kalan soruların yanıtını arayan belgesel dizi yeni detayları ortaya çıkarıyor. 

Gerçek suçların konu edildiği belgesel dizilerle ün kazanan Netflix, 'Mario Biondo'nun Son Saatleri' belgeselinde; İtalyan kameraman Mario Biondo'nun şüpheli intiharına ilişkin çeşitli teorileri de ele alıyor.

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4. Pornhub sitenin yanı sıra sektöre de genel bir bakış atan "Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi"

4. Pornhub sitenin yanı sıra sektöre de genel bir bakış atan "Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi"

'Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi' adlı belgeselde; oyuncular, aktivistler ve eski çalışanlarla röportajlara yer veriliyor. Belgesel izleyicileri, dünyanın en ünlü porno web sitesi Pornhub'ın perde arkasına götürüyor. 

'Pornhub'ın Milyar Dolarlık Hikayesi'nde Pornhub'ın dünyanın en ünlü porno internet sitesi olmasının yanında, skandallarını, karanlık taraflarını ve rızasız yayınlanan içeriklerle ilgili konuları da derinlemesine inceliyor.

3. Namağlup ağır sıklet Tyson Fury'nin eşi Paris ve 7 çocuğuyla ev hallerini mercek altına alan "Tyson Fury ile Ev Halleri"

3. Namağlup ağır sıklet Tyson Fury'nin eşi Paris ve 7 çocuğuyla ev hallerini mercek altına alan "Tyson Fury ile Ev Halleri"

Belgesel-pembe dizi türündeki 'Tyson Fury ile Ev Halleri' namağlup ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury'nin emekliye ayrılışı ve ev yaşamına ışık tutuyor. 

Dokuz bölümlük belgesel, ringin dışındaki dövüşçüye daha yakından bakma şansı veriyor. Eşi Paris ve 7 çocuğuyla ilişkilerini izleyiciyle buluşturan belgeselde, Fury'nin emekli olma hazırlığındayken vazgeçip 2022 yılının Aralık ayında Derek Chisora'yla olan üçüncü maçına da yer veriliyor.

2. Ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson'ın hayatı, aşkları ve skandallarını anlattığı "Pamela Anderson: Bir Aşk Hikayesi"

2. Ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson'ın hayatı, aşkları ve skandallarını anlattığı "Pamela Anderson: Bir Aşk Hikayesi"

'Pamela Anderson: Bir Aşk Hikayesi' belgeseli, Pamela Anderson'ın şöhret basamaklarını tırmanma hikayesini ele alıyor. 

90'lı yılların başında 'Sahil Güvenlik' diziyle meşhur olan ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson'ın sarsıcı aşkları ile karıştığı seks kaseti skandalı, kendi videoları ve günlükleri üzerinden anlatılıyor.

1. 1981 yılında işlenen vahşi cinayeti inceleyen "Şeytan Davası"

1. 1981 yılında işlenen vahşi cinayeti inceleyen "Şeytan Davası"

Listenin birinci sırasında yer alan 'Şeytan Davası' adlı belgesel, 1981 yılında içine şeytan girdiğini idda eden Arne Cheyenne Johnson'ın işlediği cinayet davasını ele alıyor. Belgeselin orijinal ismi: 'The Devil on Trial'dır. 

Arne Cheyenne Johnson'ın ev sahibi Alan Bono'yu öldüren Arne Cheyenne Johnson'ı anlatan belgeselde, kurgusal bir yaklaşım söz konusu olsa da Johnson da dahil olmak üzere olaya dahil olan herkesle röportajlar yapılıyor.

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