Nursel Ergin'in 'Tam Şu An Olmak İstediğin Yeri Göster' Paylaşımı ve "Asla İki Kez Bulamazsın" Notu Düşündürdü
Nursel Ergin'in 'Tam Şu An Olmak İstediğin Yeri Göster' Paylaşımı ve "Asla İki Kez Bulamazsın" Notu Düşündürdü
Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde eski eşi ile yeniden bir araya geldi. Son günlerde yaptığı sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarını mutlu eden güzel sunucu bu kez hem düşündürdü hem de kafa karıştırdı. İlişkisinde son derece mutlu olduğu düşünülen Nursel Ergin'in 'Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız...' paylaşımı hayranlarının dikkatini çekti.
İşte, detaylar...
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Nursel Ergin ve Muray Akyer, 2017 yılında dünyaevine girmişlerdi. Aşk dolu başlayan evlilikleri ise 2023 yılında aldıkları boşanma kararı ile son bulmuştu.
Bildiğiniz gibi Nursel Ergin, Murat Akyer ile barıştığını Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir hikayeyle duyurmuştu.
Nursel Ergin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım bu kez kafa karıştırdı!
"Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız, aynı kişide bile"
Güzel sunucu "tam şu an olmak istediğin yeri göster" paylaşımıyla kafa karışıklıklarına bir son verdi gibi? Siz ne dersiniz?
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