Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Nursel Ergin'in 'Tam Şu An Olmak İstediğin Yeri Göster' Paylaşımı ve "Asla İki Kez Bulamazsın" Notu Düşündürdü

Nursel Ergin'in 'Tam Şu An Olmak İstediğin Yeri Göster' Paylaşımı ve "Asla İki Kez Bulamazsın" Notu Düşündürdü

Gelinim Mutfakta
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.01.2024 - 21:26 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 21:33

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde eski eşi ile yeniden bir araya geldi. Son günlerde yaptığı sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarını mutlu eden güzel sunucu bu kez hem düşündürdü hem de kafa karıştırdı. İlişkisinde son derece mutlu olduğu düşünülen Nursel Ergin'in 'Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız...' paylaşımı hayranlarının dikkatini çekti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nursel Ergin ve Muray Akyer, 2017 yılında dünyaevine girmişlerdi. Aşk dolu başlayan evlilikleri ise 2023 yılında aldıkları boşanma kararı ile son bulmuştu.

Nursel Ergin ve Muray Akyer, 2017 yılında dünyaevine girmişlerdi. Aşk dolu başlayan evlilikleri ise 2023 yılında aldıkları boşanma kararı ile son bulmuştu.

Ayrılığın üzerinden altı ay geçmişti ki çift yeniden bir araya geldi. Sosyal medyada pek çok kişinin katıldığı 'tam şu an olmak istediğin yeri göster' akımına katılan ünlü sunucu paylaşımıyla dikkat çekti.

Bildiğiniz gibi Nursel Ergin, Murat Akyer ile barıştığını Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir hikayeyle duyurmuştu.

Bildiğiniz gibi Nursel Ergin, Murat Akyer ile barıştığını Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bir hikayeyle duyurmuştu.

Nursel Ergin, boşanma kararında olduğu gibi barışma kararını da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Bu paylaşımla, daha önce bir mekanda birlikte kameralara yakalanan Nursel Ergin ve Murat Akyer çifti kısa zamanda aşklarını ilan etmiş oldular.

Detaylar Haberimizde 👇

Nursel Ergin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım bu kez kafa karıştırdı!

Nursel Ergin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım bu kez kafa karıştırdı!

2007 yılında 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Nursel Ergin, 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filminden bir sahne paylaştı. Hikayesine düştüğü not ise hayranlarının dikkatini çekti.

"Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız, aynı kişide bile"

"Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız, aynı kişide bile"

Ergin'in hikayesinde yer alan 'Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız, aynı kişide bile' notu, kafa karıştırdı! Tam da bu Murat Akyer'e bir gönderme mi derken güzel sunucudan 'tam şu an olmak istediğin yeri göster' paylaşımı geldi. 👇

Güzel sunucu "tam şu an olmak istediğin yeri göster" paylaşımıyla kafa karışıklıklarına bir son verdi gibi? Siz ne dersiniz?

Güzel sunucu "tam şu an olmak istediğin yeri göster" paylaşımıyla kafa karışıklıklarına bir son verdi gibi? Siz ne dersiniz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?