Nursel Ergin'in 'Tam Şu An Olmak İstediğin Yeri Göster' Paylaşımı ve "Asla İki Kez Bulamazsın" Notu Düşündürdü

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde eski eşi ile yeniden bir araya geldi. Son günlerde yaptığı sevgi dolu paylaşımlarla hayranlarını mutlu eden güzel sunucu bu kez hem düşündürdü hem de kafa karıştırdı. İlişkisinde son derece mutlu olduğu düşünülen Nursel Ergin'in 'Aynı kişiyi asla ikinci kez bulamazsınız...' paylaşımı hayranlarının dikkatini çekti.

İşte, detaylar...