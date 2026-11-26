Portakal da Değil Mandalina da: C Vitamini Zengini Meyve Belli Oldu
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100 gram pomeloda yaklaşık 61 miligram C vitamini bulunuyor.
Pomelo potasyumda da portakalın önünde.
Portakal lif, mandalina ise beta-kriptoksantin bakımından öne çıkıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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