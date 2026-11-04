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Kışın Değeri Pek Bilinmiyor: Mandalina ve Portakaldan 8 Kat Daha Fazla C Vitamini İçeriyor

Kışın Değeri Pek Bilinmiyor: Mandalina ve Portakaldan 8 Kat Daha Fazla C Vitamini İçeriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 16:46
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Kış aylarında akla ilk gelen C vitamini kaynakları portakal ve mandalina oluyor. Oysa yabani kuşburnu, aynı ağırlıktaki portakalın yaklaşık 8 katı C vitamini barındırıyor. 

Ayrıntılar haberimizde.

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100 gram yabani kuşburnunda 426, aynı miktar portakalda ise yaklaşık 53 miligram C vitamini bulunuyor.

100 gram yabani kuşburnunda 426, aynı miktar portakalda ise yaklaşık 53 miligram C vitamini bulunuyor.

Kuşburnunun besin değeri C vitaminiyle de sınırlı kalmıyor. 100 gram yabani kuşburnunda 24 gram lif, 5,8 miligram E vitamini ve 169 miligram kalsiyum bulunuyor.

Meyvede A vitamini ve bir antioksidan olan likopen de yüksek miktarda var. Aynı miktar kuşburnu 162 kalori içeriyor.

Kurutmanın sıcaklığı ve süresi, kuşburnunda ne kadar C vitamini kalacağını belirliyor.

Kurutmanın sıcaklığı ve süresi, kuşburnunda ne kadar C vitamini kalacağını belirliyor.

Estonya'daki Tartu Üniversitesi ve Çekya'daki Charles Üniversitesi'nden araştırmacılar, meyveyi farklı koşullarda kurutup ölçtü. En iyi sonucu 60-80 derecede kısa süreli kurutma verdi. 20-40 derece gibi düşük sıcaklıkta uzun süre kurutmak vitamini azalttı, 100 derecede ise C vitamini birkaç saat içinde parçalandı.

En yüksek değer, taze meyveyi hiç kurutmadan dondurunca elde edildi. Eksi 18 derecede bir yıl bekletilen örneklerde de belirgin bir kayıp görülmedi.

Satıştan alınan 15 kurutulmuş kuşburnu ürününün yaklaşık yarısında C vitamini çıkmadı.

Satıştan alınan 15 kurutulmuş kuşburnu ürününün yaklaşık yarısında C vitamini çıkmadı.

Ürünler Estonya, Rusya ve Litvanya'daki eczane ve doğal ürün mağazalarından alındı; aralarında bütün, kırılmış ve poşet çay şeklinde satılanlar vardı. C vitamini bulunan ürünler arasında bile en düşük ve en yüksek değer arasında 28 kat fark çıktı. Ambalaj şekliyle vitamin miktarı arasında bir bağlantı görülmedi.

Evde demleme yöntemleri de karşılaştırıldı. Kurutulmuş, toz hâline getirilmiş kuşburnunu suda 15 dakika kaynatmak en fazla C vitaminini suya geçirdi.

Kuşburnu tozunun eklem kireçlenmesindeki ağrıyı azaltabildiğini gösteren çalışmalar da var.

Kuşburnu tozunun eklem kireçlenmesindeki ağrıyı azaltabildiğini gösteren çalışmalar da var.

2008'de yayımlanan bir meta-analiz, toplam 287 hastanın katıldığı üç çalışmayı bir araya getirdi. Yaklaşık 3 ay boyunca kuşburnu tozu alanların ağrı puanları, plasebo alanlara göre daha fazla düştü. Kuşburnu tozu alan bir hastanın tedaviye yanıt verme olasılığı da yaklaşık iki kat yüksek çıktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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