Kışın Değeri Pek Bilinmiyor: Mandalina ve Portakaldan 8 Kat Daha Fazla C Vitamini İçeriyor
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100 gram yabani kuşburnunda 426, aynı miktar portakalda ise yaklaşık 53 miligram C vitamini bulunuyor.
Kurutmanın sıcaklığı ve süresi, kuşburnunda ne kadar C vitamini kalacağını belirliyor.
Satıştan alınan 15 kurutulmuş kuşburnu ürününün yaklaşık yarısında C vitamini çıkmadı.
Kuşburnu tozunun eklem kireçlenmesindeki ağrıyı azaltabildiğini gösteren çalışmalar da var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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