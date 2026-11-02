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Mercimek Çorbasının Yanında Tüketiliyor: C Vitamini Sayesinde Demir Emilimini Artırıyor

Mercimek Çorbasının Yanında Tüketiliyor: C Vitamini Sayesinde Demir Emilimini Artırıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 13:29
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Mercimek çorbasının yanına limon koymak çoğu sofrada vazgeçilmez bir alışkanlık. Bu küçük dokunuşun lezzetin ötesinde bir karşılığı da var: Limondaki C vitamini, mercimekteki bitkisel demirden daha çok yararlanılmasına yardım ediyor.

İşte detaylar...

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Mercimek, bitkisel demir kaynakları arasında yer alıyor.

Mercimek, bitkisel demir kaynakları arasında yer alıyor.

Mercimek, fasulye, tam tahıllar, kuruyemişler ve yeşil yapraklı sebzeler, 'hem olmayan demir' denen bitkisel demiri içeriyor. Et, tavuk ve deniz ürünlerindeki 'hem demir' ise vücut tarafından daha kolay emiliyor.

Bu yüzden bitkisel demirden en iyi şekilde yararlanmanın yolu, onu doğru besinlerle aynı tabakta buluşturmaktan geçiyor.

Çorbaya sıkılan limon, mercimekteki demirden daha çok yararlanmayı sağlıyor.

Çorbaya sıkılan limon, mercimekteki demirden daha çok yararlanmayı sağlıyor.

Aynı öğünde alınan C vitamini, bitkisel demirin emilimini artırabiliyor. Böylece mercimek çorbasının yanında gelen limon dilimi, tadın yanında besin değerine de katkı sağlıyor. Bitkisel demiri artırmak için önerilen tariflerde de mercimek ya da fasulyenin yanına domates ve limonlu bir sos ekleniyor.

Aynı öğünde biraz et, tavuk ya da balık yemek de bitkisel demirin emilimine yardım ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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