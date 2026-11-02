Mercimek Çorbasının Yanında Tüketiliyor: C Vitamini Sayesinde Demir Emilimini Artırıyor
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Mercimek çorbasının yanına limon koymak çoğu sofrada vazgeçilmez bir alışkanlık. Bu küçük dokunuşun lezzetin ötesinde bir karşılığı da var: Limondaki C vitamini, mercimekteki bitkisel demirden daha çok yararlanılmasına yardım ediyor.
İşte detaylar...
Mercimek, bitkisel demir kaynakları arasında yer alıyor.
Çorbaya sıkılan limon, mercimekteki demirden daha çok yararlanmayı sağlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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