Mercimek Çorbasının Yanında Tüketiliyor: C Vitamini Sayesinde Demir Emilimini Artırıyor

Mercimek, fasulye, tam tahıllar, kuruyemişler ve yeşil yapraklı sebzeler, 'hem olmayan demir' denen bitkisel demiri içeriyor. Et, tavuk ve deniz ürünlerindeki 'hem demir' ise vücut tarafından daha kolay emiliyor.

Bu yüzden bitkisel demirden en iyi şekilde yararlanmanın yolu, onu doğru besinlerle aynı tabakta buluşturmaktan geçiyor.