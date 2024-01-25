One Direction Grubunun Eski Üyesi Liam Payne Yeni Tarzını Paylaştığı Fotoğraflarla İlgi Odağı Olmayı Başardı
One Direction Grubunun Eski Üyesi Liam Payne Yeni Tarzını Paylaştığı Fotoğraflarla İlgi Odağı Olmayı Başardı
One Direction grubuyla tanıdığımız, sonrasında diğer grup üyeleri gibi kariyerine yalnız devam eden şarkıcı Liam Payne yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına duyurdu. Detaylar içeriğimizde👇
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Grup dağılmasaydı rekorlarının üstüne her geçen sene yenilerini ekleyecek olan bir zamanların popüler grubu One Direction'ı çoğumuz en az bir kere duymuştur.
Grubun piyasaya sürdüğü ilk albümden itibaren yakaladığı inanılmaz başarı herkesi şoke etmiş, albüm ve bilet satışları yeni rekorlar kırmaya devam etmişti.
2010 yılında bir yetenek yarışması sayesinde tanınan üyeler ve oluşturulan grup şöhret basamaklarını hızla tırmanmış fakat içlerinden biri bu şöhreti ve hayran kitlesini daha fazla kaldıramamış olacak ki gruptan ayrılmıştı.
2015 senesinde Zayn Malik'in gruptan ayrılması ve kariyerine tek devam edecek olması herkesi derinden yaralamıştı. Grup içindeki çatırdamaların başlaması da bu sene itibariyle olmuştu.
Grubun 4 kişi olarak albüm çıkartmaya devam etmesinden sonra 2016 yılında Niall Horan, Harry Styles gibi isimler kariyerlerine Zayn Malik gibi tek devam etmeye karar vermiş ve şarkılar çıkartmaya başlamıştı.
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Aslında grubun en akıllısı gibi gözüken ve liderlik rolü verilen Liam Payne, müzik sektöre daha önce atılan ve programa ilk çıkan grup üyesiydi.
Grup dağıldıktan sonra kendini alkole daha çok veren ve Zayn hakkında kötü açıklamalarda bulunan Payne şarkılarından da istediği ilgiyi alamayınca hayranları tarafından çokça kötü yorum almıştı.
Yaptıklarını telafi etmenin çok geç olduğunu fark eden Liam Payne uzun bir özür videosuyla alkolün etkisiyle bunları yaptığını söylemiş, hastalığı hakkında bilgi vermiş ve o zamanlardan beri ekranlardan uzak durmuştu.
Ta ki bu güne kadar, şarkıcı sosyal medya hesabından "Yeni bir sayfa 💧" notunu düşerek yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.
Son halinden eser kalmayan Payne diğer tüm gönderilerini silerek, sağlıklı görünümüyle ve tarzındaki değişimle ilgi çekti.
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Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. "PEKI SEN NE GETIRDIN LIAM? SAÇIN YOK."
2. "Herkes kelleşiyor..... one direction ❌️ kel direction ✅️"
3. "LANET OLSUN LIAM, GÖNDERİLERİN NEREDE?!!"
4. "Alınma ama neden herkes kel oluyor?? Önce Harry sonra Zayn ve şimdi Liam!! Bu nasıl bir saç kesimi buluşması 😭😭😅"
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5. "ZAYN LOUIS LIAM Bir hafta içinde bu kalbim için çok fazla😭🤍🤍🤍🤍"
6.
7. "Bu hayatı yaşıyor"
8. "Çenem cehenneme düştü ve geri döndüm, hazırım"
9. Zamanı geldi 🔥
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10. "HAZIR DEĞİLİM 😭"
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