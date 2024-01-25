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Umre'ye Giden Sefo, Telefonunu Otelde Unutan Çocuğu Kameralı Gözlüğüyle Çekip Instagram'da Paylaştı

Umre'ye Giden Sefo, Telefonunu Otelde Unutan Çocuğu Kameralı Gözlüğüyle Çekip Instagram'da Paylaştı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 13:10

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'Bilmem Mi?' isimli Reggaeton tarzı parçasıyla geniş kitlelerce tanınan ve sonrasında da yaptığı başarılı işler ile adından çokça söz ettiren Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, Instagram'dan yaptığı paylaşım ile Umre'ye gittiğini duyurmuştu.

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Umre ziyareti sırasında son dönemin popüler giyilebilir teknolojisi olan kameralı gözlüklerden takan Sefo, o gözlük ile kaydettiği bir görüntüyü ise Instagram'da paylaştı.

Umre ziyareti sırasında son dönemin popüler giyilebilir teknolojisi olan kameralı gözlüklerden takan Sefo, o gözlük ile kaydettiği bir görüntüyü ise Instagram'da paylaştı.

Gözlüklü kamera tarafından kaydedilen görüntülerde ise Umre'de bulunan bir çocuğun Sefo'ya telefonunu otelde unuttuğunu söylediği anlar görülüyor.

Gözlüklü kamera tarafından kaydedilen görüntülerde ise Umre'de bulunan bir çocuğun Sefo'ya telefonunu otelde unuttuğunu söylediği anlar görülüyor.

Fotoğraf çektirmek isteyen ancak telefonunu unutan çocuğa Sefo bir sürpriz yaparak onu story olarak paylaşacağını ve gözlüğün de video kaydı aldığını söylüyor.

İşte Sefo'nun kameralı gözlük ile kaydettiği o anlar: 👇

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