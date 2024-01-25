Umre'ye Giden Sefo, Telefonunu Otelde Unutan Çocuğu Kameralı Gözlüğüyle Çekip Instagram'da Paylaştı

'Bilmem Mi?' isimli Reggaeton tarzı parçasıyla geniş kitlelerce tanınan ve sonrasında da yaptığı başarılı işler ile adından çokça söz ettiren Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, Instagram'dan yaptığı paylaşım ile Umre'ye gittiğini duyurmuştu.