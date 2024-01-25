Yasemin Sakallıoğlu'nun Kürdanla Yumurta Pişirme Detayına Mehmet Yalçınkaya Tüyo Verdi!
Yasemin Sakallıoğlu'nun Kürdanla Yumurta Pişirme Detayına Mehmet Yalçınkaya Tüyo Verdi!
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun en son kürdanla yumurta pişirmesine Mehmet Yalçınkaya'dan cevap gecikmedi.
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanıdığımız Yasemin Sakallıoğlu, mizahını ve oyunculuğunu sevdiğimiz bir komedyen.
Kısa süre içerisinde tanınan Yasemin Sakallıoğlu şimdilerde geniş bir hayran kitlesine sahip.
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle tanıtan Yasemin Sakallıoğlu en son Instagram hesabından yumurta pişirmeyle alakalı bir tüyo verdi.
"Kürdan koyunca yumurta çatlamıyormuş. Bakalım doğru mu?" notuyla paylaştı.👇
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'dan cevap gecikmedi. Kürdan bilgisini yalanlayarak yeni tüyolar verdi.👇
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Mehmet Yalçınkaya'nın verdiği bu tüyoyu deneyenleri yorumlara bekliyoruz.👇
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