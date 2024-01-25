Son Zamanlarda Giydiği Kürk Yüzünden Çok Fena Linç Yiyen Khloe Kardashian Eleştirileri Tiye Aldı ve Poz Verdi
Son Zamanlarda Giydiği Kürk Yüzünden Çok Fena Linç Yiyen Khloe Kardashian Eleştirileri Tiye Aldı ve Poz Verdi
Geçtiğimiz günlerde yıllar önce yaptığı kürk karşıtı bir reklamın ardından kayak tatilinde kürkle kameralara yakalanan Khloe Kardashian bu sefer de bikinisinin üstüne aynı kürkü giyip poz vererek eleştirileri umursamadı. Detaylar içeriğimizde👇
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Kardashianların en çok kilosuyla gündem olan ismi Khloe Kardashian, en büyük değişimin gözlendiği isimlerden de biri.
Şimdilerde eski halinden eser kalmayan Khloe yaptığı zayıflama ilacı reklamları ile de sık sık anılıyordu.
Bunun gibi birçok reklama imza atmış isim 2008 yılında yaptığı kürk karşıtı bir kampanyadan sonra Aspen'de kayak merkezinde kürkle görüntülenmişti.
Fakat Khloe Kardashian yapılan kürk linçlerini tiye alırcasına bikinisinin üstüne kürkünü geçirip bu iddialı pozları verdi.
Kendall Jenner'ın karda mini elbisesiyle kameraya yakalanmasından sonra bu kareler "Belli ki genlerinde üşümek yok" dedirtti.
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