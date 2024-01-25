Son Zamanlarda Giydiği Kürk Yüzünden Çok Fena Linç Yiyen Khloe Kardashian Eleştirileri Tiye Aldı ve Poz Verdi

Geçtiğimiz günlerde yıllar önce yaptığı kürk karşıtı bir reklamın ardından kayak tatilinde kürkle kameralara yakalanan Khloe Kardashian bu sefer de bikinisinin üstüne aynı kürkü giyip poz vererek eleştirileri umursamadı. Detaylar içeriğimizde👇