Kendall Jenner Geçen Ay Ayrıldığı Sevgilisi Bad Bunny'le Birlikte Görülünce "Barıştılar Mı?" Soruları Geldi
Kendall Jenner Geçen Ay Ayrıldığı Sevgilisi Bad Bunny'le Birlikte Görülünce "Barıştılar Mı?" Soruları Geldi
2023 yılının başlarında aşk iddiaları çıkan Kendall Jenner ve Bad Bunny çifti geçtiğimiz yıl sonunda ayrılık haberiyle sarsılmıştı. Çift geçtiğimiz gün birlikte görüntülendi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kardashian-Jenner ailesinin gözde modeli Kendall Jenner'ı güzel fiziği ve reklam çekimleriyle çoğumuz tanıyoruz.
Aynı zamanda Devin Booker, Ben Simmons, Kyle Kuzma, Blake Griffin ve Jordan Clarkson gibi basketbol oyuncularıyla yaşadığı aşklarla bilinen Jenner 2023 senesinde bir rapçiyle anılmıştı.
Ünlü manken 2023 senesinin başlarında aşk iddiaları çıkan Bad Bunny isimli rapçi ile birlikte sık sık görüntüleniyordu.
Çift bu haberle hayranlarını sevindirse de yılın sonu gelirken ayrılık iddiaları çığ gibi büyümüş ve ikiliyi bir arada görmemeye başlamıştık.
Geçtiğimiz gün Bad Bunny ve Kendall Jenner'ın daha geçen ay yaşadıkları ayrılıktan sonra tekrar birlikte görülmeleri "Barıştılar mı?" sorularını akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda