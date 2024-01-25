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Tavuk Pilav Neyinize Yetmedi? David Beckham, Yediği Bi' Garip Deniz Ürününe Dünyalar Kadar Para Verdi

Tavuk Pilav Neyinize Yetmedi? David Beckham, Yediği Bi' Garip Deniz Ürününe Dünyalar Kadar Para Verdi

David Beckham
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 12:30

Inter Miami Futbol Kulübünün başkanı, yakışıklı mı yakışıklı David Beckham, geçenlerde paylaştğı bir Instagram hikayesi ile viral oldu. Barselona'da gittiği bir restoranda yediği yemeğin görüntüsü, fiyatı ve Beckham'ın tepkisi şoka uğrattı. Detaylar👇👇👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Beyefendimiz David Beckham hem başarılı hem de tam bir moda ikonu biri olmasının yanında, çok iyi bir baba.

Beyefendimiz David Beckham hem başarılı hem de tam bir moda ikonu biri olmasının yanında, çok iyi bir baba.

En büyük oğlu Brooklyn Beckham ile baba oğul pek bir yemeğe düşkünler. David Beckham'ın sadece yemeğe ayrılmış bir Instagram öne çıkarılanlar'ı var.

En büyük oğlu Brooklyn Beckham ile baba oğul pek bir yemeğe düşkünler. David Beckham'ın sadece yemeğe ayrılmış bir Instagram öne çıkarılanlar'ı var.

Hatta Brooklyn'in de 'Uber Eats' adlı bir çevrimiçi yemek firmasıyla yaptığı bir işbirliği var. Brooklyn diyor ki 'En iyi paket servis menümü tanıtmak için @ubereats ile çalıştığım için çok heyecanlıyım. Dünyanın dört bir yanına yaptığım seyahatlerden ilham alan favori tariflerimden beşi...'

Gelelim asıl olayaa... Barcelona'da 'Botafumeiro' adlı bir restoranın özel yemek odasında keyifli bir akşam geçirmeye ve karnını doyurmaya giden Beckham, öyle bir yemek söyledi ki hem görüntüsü hem de fiyatı hayatı sorgulattı...

Gelelim asıl olayaa... Barcelona'da 'Botafumeiro' adlı bir restoranın özel yemek odasında keyifli bir akşam geçirmeye ve karnını doyurmaya giden Beckham, öyle bir yemek söyledi ki hem görüntüsü hem de fiyatı hayatı sorgulattı...

' 'Percebes.' İspanya'da sezonu geldiğinde yemeği en çok sevdiğim şeylerden biri.'

Galiçyalılara ait olan bu yemeği Beckham çok sevmiş anlaşılan. 'Çoooooooooook güzel , teşekkürler' diye belirtmiş çünkü 😬

Galiçyalılara ait olan bu yemeği Beckham çok sevmiş anlaşılan. 'Çoooooooooook güzel , teşekkürler' diye belirtmiş çünkü 😬
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Deniz mahsulü olan bu yemek, kilosu 400 sterline kadar çıkabilen ve 15 ila 20 arasında porsiyon için yaklaşık 80 sterline mal olabilen bir lezzeti varmış.

Deniz mahsulü olan bu yemek, kilosu 400 sterline kadar çıkabilen ve 15 ila 20 arasında porsiyon için yaklaşık 80 sterline mal olabilen bir lezzeti varmış.

Ziyaretinden sonra müdür Juan Jesus Perez Alonso, Beckham'a bebek yılanbalıklarını kaşıklayarak ağzına yerleştirdiği komik bir video paylaştı 👇

Ziyaretinden sonra müdür Juan Jesus Perez Alonso, Beckham'a bebek yılanbalıklarını kaşıklayarak ağzına yerleştirdiği komik bir video paylaştı 👇

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Bu restoranı Emma Watson da ziyaret etmiş. Görünen o ki baya popüler bir restoran. Peki fiyatı?

Bu restoranı Emma Watson da ziyaret etmiş. Görünen o ki baya popüler bir restoran. Peki fiyatı?

Yemek fiyatları online olarak bulunmamakla birlikte, restoranın bir incelemesine göre, Botafumeiro'nun bütçe dostu bir yer olmadığı ortaya çıkıyor.

Yemek fiyatları online olarak bulunmamakla birlikte, restoranın bir incelemesine göre, Botafumeiro'nun bütçe dostu bir yer olmadığı ortaya çıkıyor.

Yeşil salata başlangıcı 13.75 € (£11.76), ıstakoz kokteyli başlangıcı 33.75 € (£28.85) ve iki kişilik deniz ürünleri tabağı 145 € (£123.97) gibi fiyatlara sahiptir. Bir müşteri, bir kişilik hesabının toplam maliyetini 158 € (£137) olarak açıkladı.

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Valla sizi bilmem ama hiçbir şeyi canım lahmacuna ve anne tarhanasına değişmem - nokta. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız 'Percebes'i denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım...

Valla sizi bilmem ama hiçbir şeyi canım lahmacuna ve anne tarhanasına değişmem - nokta. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız 'Percebes'i denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım...

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