Tavuk Pilav Neyinize Yetmedi? David Beckham, Yediği Bi' Garip Deniz Ürününe Dünyalar Kadar Para Verdi

Inter Miami Futbol Kulübünün başkanı, yakışıklı mı yakışıklı David Beckham, geçenlerde paylaştğı bir Instagram hikayesi ile viral oldu. Barselona'da gittiği bir restoranda yediği yemeğin görüntüsü, fiyatı ve Beckham'ın tepkisi şoka uğrattı. Detaylar👇👇👇