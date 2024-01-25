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Emrullah Erdinç'in Dilan Polat Soruşturmasıyla Tanınan Gökalp Kökçü Hakkında Söyledikleri Kafa Karıştırdı

Emrullah Erdinç'in Dilan Polat Soruşturmasıyla Tanınan Gökalp Kökçü Hakkında Söyledikleri Kafa Karıştırdı

Dilan Polat
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 20:26

Ünlü futbolcu Emrullah Erdinç, son zamanlarda gündemde olan Dilan Polat soruşturması ile tanınan Gökalp Kökçü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

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Hatırlarsanız kısa bir süre içerisinde oldukça lüks bir hayat yaşamaya balayan Dilan Polat, hakkında çıkan iddialardan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanmıştı.

Hatırlarsanız kısa bir süre içerisinde oldukça lüks bir hayat yaşamaya balayan Dilan Polat, hakkında çıkan iddialardan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanmıştı.

Hatta kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları her ne kadar Dilan Polat ile başlasa da o kadarla kalmamış ve konu birçok fenomene sıçramıştı.

Hatta kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları her ne kadar Dilan Polat ile başlasa da o kadarla kalmamış ve konu birçok fenomene sıçramıştı.

Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat dosyasıyla adını sıkça duyduğumuz Göklap Kökçü, önce Erzurum'a atanmıştı.

Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat dosyasıyla adını sıkça duyduğumuz Göklap Kökçü, önce Erzurum'a atanmıştı.

Gökalp Kökçü'nün 2021 yılında evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüş ve daha sonra Kökçü emekli olmuştu.

Gökalp Kökçü'nün 2021 yılında evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüş ve daha sonra Kökçü emekli olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat dosyasının ardından emekli olan Gökalp Kökçü hakkında kritik bir gelişme gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat dosyasının ardından emekli olan Gökalp Kökçü hakkında kritik bir gelişme gündeme geldi.
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Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Gökalp Kökçü'nün evinde arama izni dahilinde arama yapıldığını açıkladı.

Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Gökalp Kökçü'nün evinde arama izni dahilinde arama yapıldığını açıkladı.

Erdinç, aynı zamanda Kökçü'nün bilgisayar, cep telefonu, USB bellek gibi teknolojik aletlerine de el konulduğunu söyledi.

Erdinç, aynı zamanda Kökçü'nün bilgisayar, cep telefonu, USB bellek gibi teknolojik aletlerine de el konulduğunu söyledi.

Erdinç'in açıklamalarına göre yapılan incelemeler sonucunda Kökçü hakkında ileriki günlerde yeni bir soruşturma açılabilir.

Erdinç'in açıklamalarına göre yapılan incelemeler sonucunda Kökçü hakkında ileriki günlerde yeni bir soruşturma açılabilir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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