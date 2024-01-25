Emrullah Erdinç'in Dilan Polat Soruşturmasıyla Tanınan Gökalp Kökçü Hakkında Söyledikleri Kafa Karıştırdı
Emrullah Erdinç'in Dilan Polat Soruşturmasıyla Tanınan Gökalp Kökçü Hakkında Söyledikleri Kafa Karıştırdı
Ünlü futbolcu Emrullah Erdinç, son zamanlarda gündemde olan Dilan Polat soruşturması ile tanınan Gökalp Kökçü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Hatırlarsanız kısa bir süre içerisinde oldukça lüks bir hayat yaşamaya balayan Dilan Polat, hakkında çıkan iddialardan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanmıştı.
Hatta kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları her ne kadar Dilan Polat ile başlasa da o kadarla kalmamış ve konu birçok fenomene sıçramıştı.
Hatırlarsanız Dilan ve Engin Polat dosyasıyla adını sıkça duyduğumuz Göklap Kökçü, önce Erzurum'a atanmıştı.
Gökalp Kökçü'nün 2021 yılında evlendiği avukat İ.K’nin Adnan Oktar grubuyla bağlantısı olduğu ileri sürülmüş ve daha sonra Kökçü emekli olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Dilan Polat dosyasının ardından emekli olan Gökalp Kökçü hakkında kritik bir gelişme gündeme geldi.
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Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Gökalp Kökçü'nün evinde arama izni dahilinde arama yapıldığını açıkladı.
Erdinç, aynı zamanda Kökçü'nün bilgisayar, cep telefonu, USB bellek gibi teknolojik aletlerine de el konulduğunu söyledi.
Erdinç'in açıklamalarına göre yapılan incelemeler sonucunda Kökçü hakkında ileriki günlerde yeni bir soruşturma açılabilir.
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