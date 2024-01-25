İlker Aksum'dan Estetik Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ünlülere Olay Yaratacak Gönderme!

Her iki isimde; gözlerine, kaşlarına ve elmacık kemiklerine yaptırdıkları estetiklerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcılar 'estetik güzelleşmek ve gençleşmek için yapılır. Hiç olmuş mu?' yorumuyla karşılaşmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı.