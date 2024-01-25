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İlker Aksum'dan Estetik Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ünlülere Olay Yaratacak Gönderme!

İlker Aksum'dan Estetik Haberleriyle Gündemden Düşmeyen Ünlülere Olay Yaratacak Gönderme!

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 19:18

Son günlerde gündemden düşmeyen estetik haberlerini görmeyeniniz yoktur. Özellikle Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yüzündeki değişim fark edilmeyecek gibi değildi. Oyuncu İlker Aksum ise günlerdir gündemden düşmeyen estetik haberlerine kayıtsız kalmayarak meslektaşlarını fena ti'ye aldı.

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'Canım Ailem' 'Yabancı Damat' 'Aşk Olsun' gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum'u tanımayanımız yoktur.

'Canım Ailem' 'Yabancı Damat' 'Aşk Olsun' gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum'u tanımayanımız yoktur.

En son "Şahsiyet" dizisi ile ekranlarda yer alan İlker Aksum, geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncu ayaküstü basın mensuplarıyla kısa bir sohbet yaptı.

En son "Şahsiyet" dizisi ile ekranlarda yer alan İlker Aksum, geçtiğimiz akşam bir AVM'de görüntülendi. Ünlü oyuncu ayaküstü basın mensuplarıyla kısa bir sohbet yaptı.

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren İlker Aksum, verdiği bir röportajda baba olacağının müjdesini vermişti...

2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine giren İlker Aksum, verdiği bir röportajda baba olacağının müjdesini vermişti...

Magazin muhabirleri, ünlü oyuncuya babalık heyecanı ile ilgili soru sordu. İlker Aksum ise verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Aksum, o röportajda şaka yaptığını ancak baba olmayı çok istediğini açıkladı.

Ayrıca İlker Aksum'a son günlerde gündemden düşmeyen Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetik operasyonları hatırlatıldı.

Ayrıca İlker Aksum'a son günlerde gündemden düşmeyen Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in estetik operasyonları hatırlatıldı.

Bildiğiniz üzere ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yüzündeki değişim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bildiğiniz üzere ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yüzündeki değişim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Her iki isimde; gözlerine, kaşlarına ve elmacık kemiklerine yaptırdıkları estetiklerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcılar 'estetik güzelleşmek ve gençleşmek için yapılır. Hiç olmuş mu?' yorumuyla karşılaşmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı.

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Aksum ise yüzünü elleriyle germe hareketi ile cevap verince hem güldürdü hem de meslektaşlarına gönderme yaptı.

Aksum ise yüzünü elleriyle germe hareketi ile cevap verince hem güldürdü hem de meslektaşlarına gönderme yaptı.

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