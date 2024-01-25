Güzelliği Dillere Destan Hadise Bu Sefer Doğal ve Rengarenk Kombiniyle "Güne Açan Çiçekler Gibisin" Dedirtti

Çoğu zaman sahne kostümleri ve ışıltılı kıyafetlerle gördüğümüz ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer doğallığı ve rengarenk günlük kombiniyle hayranlarını şaşırttı. Hadise'nin son pozları yorum yağmuruna tutuldu.

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