İbrahim Tatlıses, Gelini Yasemin ve Oğlu İdo'nun İkizlerinden Birinin Kalbinde Sorun Olduğunu Söyledi
İbrahim Tatlıses, Gelini Yasemin ve Oğlu İdo'nun İkizlerinden Birinin Kalbinde Sorun Olduğunu Söyledi
İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde heyecanla bekledikleri ikizlerini kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne-baba, İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdikleri oğullarıyla ilk pozlarını da paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses ise yaptığı son dakika paylaşımında ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek dua istedi!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli'yle 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
Birbirlerine olan aşkları her geçen gün daha da katlanarak artan ve bunu dünyalara duyuran ünlü çiftin hayran kitlesi de günden güne arttı.
Magazin dünyasında parmakla gösterilen örnek bir ailelerden Yasemin ve İdo çifti geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber vererek anne ve baba olma duygusunu tadacaklarını duyurdular.
"Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr 🧿🫶🏻" notuyla ultrason fotoğraflarıyla poz vererek mutlu haberi duyurmuşlardı.
İlk olarak bebeklerinin ikiz olduğunu açıklayan sempatik çiftimiz daha sonra da cinsiyetlerinin erkek olduğunu söylemişlerdi.
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Gebeliğinin nasıl geçtiğini adım adım sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Gelin geçtiğimiz günlerde doğum yaptı.
22 Ocak'ta dünyaya gelen ve dedelerinin isimlerini taşıyan ikiz bebeklerin müjdeli haberi kısa sürede tüm magazin dünyasının manşetlerine taşındı.
İlk poz tabii ki, çiçeği burnunda baba İdo'dan geldi. Oğullarını kucağına alıp nazar boncuğuyla paylaşmış, oğullarının yüzlerini de kapatmıştı.
Daha sonra hepimizin beklediği kare Yasemin Tatlıses'ten geldi. En anlamlı gününü yaşayan taze anne bebişlerini kucağında aldı.
Bir kez daha dede olma duygusunu tadan "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses de mutlu haberi duyunca soluğu hastanede aldı. CNN'e açıklama yapan İbrahim Tatlıses "Bebekler bana benziyor genlerden dolayı. Ama annesine benzeseydi sevinecektim. Annesi mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" ifadelerini kullanmıştı.
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Mutluluğu buruk bir haberle bölünen dede İbrahim Tatlıses, X (Twitter) hesabından açıklama yaparak ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu açıkladı.
"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var" diyen ünlü türkücü herkesin iyi dualarını rica etti.
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