İbrahim Tatlıses, Gelini Yasemin ve Oğlu İdo'nun İkizlerinden Birinin Kalbinde Sorun Olduğunu Söyledi

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Tatlıses geçtiğimiz günlerde heyecanla bekledikleri ikizlerini kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne-baba, İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdikleri oğullarıyla ilk pozlarını da paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses ise yaptığı son dakika paylaşımında ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek dua istedi!