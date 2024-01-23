Yasemin Gelin Anne Oldu: Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses İkizlerle İlk Paylaşımını Yaptı!
Yasemin Gelin Anne Oldu: Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses İkizlerle İlk Paylaşımını Yaptı!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli kavuşmak için gün saydığı ikizlerine kavuştu. Çiçeği burnunda baba şarkıcı İdo oğullarıyla ilk kez fotoğraf paylaştı. Detaylar!
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"İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim 2021 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Evlilikleriyle magazin gündeminin parmakla gösterilen çiftlerinden biri olan İdo ve Yasemin ikilisi sosyal medyanın da popülerleri arasında.
Sevilen çiftimiz "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿🫶🏻" notuyla bebek müjdesini vermişti.
Hamilelik haberini verdikten sonra sosyal medyada daha da yakından takip ettiğimiz Yasemin gelin gebelik sürecini de tüm detaylarıyla paylaşmıştı.
Bebekler dünyaya gelmeden kısa bir süre açıklama yapan ünlü çift bir jest yaparak oğullarına babalarının adlarını vereceklerini açıklamıştı.
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İdo ve Yasemin Tatlıses ikilisi geçtiğimiz gün özel bir hastanede ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Magazin manşetlerine yerleşen haber sonrası sevenleri de soluğu hastanede aldı.
Eşi Yasemin doğum yaptıktan sonra ilk olarak ne paylaşacağı merakla beklenen İdo, "Ne? Nüfus cüzdanlarını mı alacağım?" diyerek bir video yayınladı.
Asıl beklenen paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi. Çiçeği burnunda baba İdo, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le ilk pozlarını paylaştı.
Nazar boncuğu emojisini koymayı ihmal etmeyen heyecanlı İdo, bebişlerine nazar da değmesin diye yüzlerini dünya emojisiyle kapattı.
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