Ünlü Şarkıcı Harry Styles Bir Tacizcinin Saldırısına Maruz Kaldıktan Sonra Duygusal Olarak Çöktü

Eski 'One Direction' şarkıcısı: söz yazarı ve oyuncu Harry Styles, kız arkadaşı Kanadalı aktris Taylor Russell ve yakın arkadaşı aktör, komedyen ve TV sunucusu James Corden ile karayip tatilinden yeni dönmüştü. Daha öncesinde takip suçundan mahkum olan bir kadın tarafından tacize uğradı. Detaylar 👇👇👇