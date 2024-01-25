Ünlü Şarkıcı Harry Styles Bir Tacizcinin Saldırısına Maruz Kaldıktan Sonra Duygusal Olarak Çöktü
Ünlü Şarkıcı Harry Styles Bir Tacizcinin Saldırısına Maruz Kaldıktan Sonra Duygusal Olarak Çöktü
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Eski 'One Direction' şarkıcısı: söz yazarı ve oyuncu Harry Styles, kız arkadaşı Kanadalı aktris Taylor Russell ve yakın arkadaşı aktör, komedyen ve TV sunucusu James Corden ile karayip tatilinden yeni dönmüştü. Daha öncesinde takip suçundan mahkum olan bir kadın tarafından tacize uğradı. Detaylar 👇👇👇
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Taciz edenin isminin Myra Carvalho isimli bir kadın olduğu söyleniyor. Carvalho'nun, Highbury Corner mahkemesinde Salı günü göründüğü ve The Sun'a göre "taciz olarak nitelendirilebilecek bir takip sürecine giriştiği" duyuldu.
The Sun, Carvalho'nun iddia edilen eylemlerinin Harry'nin "günlük rutin faaliyetlerine önemli ölçüde olumsuz etki yaptığını" ekledi.
Ayrıca, suçlamaların bir parçası olarak kendisine "eylem takip etmenizin başkalarını korkutacağını veya sıkıntı vereceğini bilirdiniz veya bilmeliydiniz" denildiği bildirildi. Carvalho, gözaltına alındı ve 20 Şubat'ta Londra'daki Harrow Crown Mahkemesi'nde tekrar görünecek.
Bir kaynak şunları söyledi: 'Harry gerçekten sarsıldı. Ayın başında Taylor ve James Corden ile Anguilla'da vakit geçirmişti ve harika bir mola geçirmişti. 'Bu, geri döndükten kısa bir süre sonra oldu. Harry sadece normal hayatına devam etmek istiyor, ancak bu endişe verici oldu.'
Harry Styles'ın sözcüsü yorum yapmayı reddetti. Daha önceden Styles 2022'de 29 yaşındaki tacizci Diana Tarazaga-Orero tarafından hedef alınmıştı.
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The Sun'ın belirttiğine göre, daha önce takip suçundan mahkum olan bu kadın, Harry'nin evine zorla girdi ve bunun üzerine güvenliğini artırmak zorunda kaldı; bu, gece bekçisi istihdam etmeyi ve yatak odasındaki bir panik kilidi takmayı içeriyordu.
Başarılı şarkıcımız Harry Styles'a geçmiş olsun diyoruz. 😔🙏
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