Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Selin Ciğerci Canlı Yayına Bağlanıp Yorumcuyu Azarladı: “Yeter Artık!”

Selin Ciğerci Canlı Yayına Bağlanıp Yorumcuyu Azarladı: “Yeter Artık!”

Selin Ciğerci
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 18:12

Savcılığın yürüttüğü kara para aklama soruşturması nedeniyle mal varlığına el konulan fenomen Selin Ciğerci, canlı yayına bağlanarak kendisiyle dalga geçen yorumcu Ali Eyüpoğlu’nu azarladı. “Yeter artık ya!” diyerek isyan eden Selin Ciğerci, çok zor durumda olduğunu yeniledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dilan Polat soruşturmasıyla başlayan furyadan en fazla etkilenen biri de Selin Ciğerci olmuştu. Birçok güzellik merkezi bulunan Ciğerci’nin mal varlığına el koyulmuştu.

Dilan Polat soruşturmasıyla başlayan furyadan en fazla etkilenen biri de Selin Ciğerci olmuştu. Birçok güzellik merkezi bulunan Ciğerci’nin mal varlığına el koyulmuştu.

Selin Ciğerci, sosyal medyadan yayınladığı videoda çok zor durumda olduğunu ve annesinin emekli maaşına bile tedbir konulduğunu açıklamıştı.

Selin Ciğerci, sosyal medyadan yayınladığı videoda çok zor durumda olduğunu ve annesinin emekli maaşına bile tedbir konulduğunu açıklamıştı.

Detaylar 👇

TV8 ekranlarında yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programında Müge Dağıstanlı ile Ali Eyüboğlu da Selin Ciğerci’nin yaptığı paylaşımları yorumladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programında Müge Dağıstanlı ile Ali Eyüboğlu da Selin Ciğerci’nin yaptığı paylaşımları yorumladı.

Ali Eyüboğlu bu sırada “Ya pardon da ailesi çok zengin değil miydi? Bize öyle demediler mi yıllarca, çok ünlü bir iş insanı babası... Emekli maaşına kaldıysa bu ay bana yapılan zammı yollayabilirim" ifadelerini kullandı.

Ali Eyüboğlu bu sırada “Ya pardon da ailesi çok zengin değil miydi? Bize öyle demediler mi yıllarca, çok ünlü bir iş insanı babası... Emekli maaşına kaldıysa bu ay bana yapılan zammı yollayabilirim" ifadelerini kullandı.

Bu sırada yayına bağlanan Selin Ciğerci, “Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun ya? Ailesi zengindir filan ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum, komik komik çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" dedi.

Bu sırada yayına bağlanan Selin Ciğerci, “Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun ya? Ailesi zengindir filan ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum, komik komik çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Selin Ciğerci "Böyle şeyleri gülerek konuşmayın insanların içine dokunuyor" diyerek sunucuların konuşmasını beklemeden telefonu kapadı

Selin Ciğerci "Böyle şeyleri gülerek konuşmayın insanların içine dokunuyor" diyerek sunucuların konuşmasını beklemeden telefonu kapadı

Selin Ciğerci'nin 'Yeter artık ya!' diyerek isyan ettiği anlar 👇

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
The_Green berets

Yaptığınız programın mk