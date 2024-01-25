Selin Ciğerci Canlı Yayına Bağlanıp Yorumcuyu Azarladı: “Yeter Artık!”
Selin Ciğerci Canlı Yayına Bağlanıp Yorumcuyu Azarladı: “Yeter Artık!”
Savcılığın yürüttüğü kara para aklama soruşturması nedeniyle mal varlığına el konulan fenomen Selin Ciğerci, canlı yayına bağlanarak kendisiyle dalga geçen yorumcu Ali Eyüpoğlu’nu azarladı. “Yeter artık ya!” diyerek isyan eden Selin Ciğerci, çok zor durumda olduğunu yeniledi.
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Dilan Polat soruşturmasıyla başlayan furyadan en fazla etkilenen biri de Selin Ciğerci olmuştu. Birçok güzellik merkezi bulunan Ciğerci’nin mal varlığına el koyulmuştu.
Selin Ciğerci, sosyal medyadan yayınladığı videoda çok zor durumda olduğunu ve annesinin emekli maaşına bile tedbir konulduğunu açıklamıştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programında Müge Dağıstanlı ile Ali Eyüboğlu da Selin Ciğerci’nin yaptığı paylaşımları yorumladı.
Ali Eyüboğlu bu sırada “Ya pardon da ailesi çok zengin değil miydi? Bize öyle demediler mi yıllarca, çok ünlü bir iş insanı babası... Emekli maaşına kaldıysa bu ay bana yapılan zammı yollayabilirim" ifadelerini kullandı.
Bu sırada yayına bağlanan Selin Ciğerci, “Ali abi hayırdır böyle gülerek konuşuyorsun ya? Ailesi zengindir filan ben o yüzden üzüldüğümü söylemiyorum, komik komik çok ayıp senin senelerdir benle alıp veremediğin nedir abi ya?" dedi.
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Selin Ciğerci "Böyle şeyleri gülerek konuşmayın insanların içine dokunuyor" diyerek sunucuların konuşmasını beklemeden telefonu kapadı
Selin Ciğerci'nin 'Yeter artık ya!' diyerek isyan ettiği anlar 👇
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