Selin Ciğerci Canlı Yayına Bağlanıp Yorumcuyu Azarladı: “Yeter Artık!”

Savcılığın yürüttüğü kara para aklama soruşturması nedeniyle mal varlığına el konulan fenomen Selin Ciğerci, canlı yayına bağlanarak kendisiyle dalga geçen yorumcu Ali Eyüpoğlu’nu azarladı. “Yeter artık ya!” diyerek isyan eden Selin Ciğerci, çok zor durumda olduğunu yeniledi.