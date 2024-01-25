Dilan Polat Davasından Nasibini Alan Selin Ciğerci Mal Varlığına El Konduğu İçin İlk Kez Veryansın Etti

Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz ki 2019 yılında nikah masasına oturduğu eski futbolcu Gökhan Çıra'yla olan çalkantılı ilişkisi. Evlilikleri 2021 yılında sona eren çift birbirlerini hayatlarından çıkardı derken, 2022'de yeniden dünyaevine girdi. İkinci şans da fayda etmemiş çiftimiz aynı yıl bir kez daha boşanmıştı.