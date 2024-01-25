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Dilan Polat Davasından Nasibini Alan Selin Ciğerci Mal Varlığına El Konduğu İçin İlk Kez Veryansın Etti

Dilan Polat Davasından Nasibini Alan Selin Ciğerci Mal Varlığına El Konduğu İçin İlk Kez Veryansın Etti

Selin Ciğerci Dilan Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.01.2024 - 10:53

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki kara para aklama davası günden güne büyüyerek pek çok fenomenin de başını yaktı. Bu isimlerden biri olan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sessizliğini ilk kez bozdu. Mal varlıklarına el konulan gözü yaşlı fenomen çalışanlarına maaş ödeyemediğinden veryansın etti.

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Sosyal medyada adını en çok duyduğumuz fenomenlerden bir tanesi de Selin Ciğerci oldu hiç şüphesiz ki.

Sosyal medyada adını en çok duyduğumuz fenomenlerden bir tanesi de Selin Ciğerci oldu hiç şüphesiz ki.

Yıllar önce yaptırdığı cinsiyet geçiş operasyonlarının ardından ağır eleştirilere maruz kalan fenomen uzun zamandır kendi işlerinin peşinde koşturuyor.

Sevenlerinin günden güne arttığı Selin Ciğerci bazen dikkat çeken açıklamaları bazen de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Sevenlerinin günden güne arttığı Selin Ciğerci bazen dikkat çeken açıklamaları bazen de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de hiç şüphesiz ki 2019 yılında nikah masasına oturduğu eski futbolcu Gökhan Çıra'yla olan çalkantılı ilişkisi. Evlilikleri 2021 yılında sona eren çift birbirlerini hayatlarından çıkardı derken, 2022'de yeniden dünyaevine girdi. İkinci şans da fayda etmemiş çiftimiz aynı yıl bir kez daha boşanmıştı.

Gökhan Çıra ile yaşadıkları büyük aşkın dışında da gündemimizde yer bulan internet ünlüsü birçok kişi gibi güzellik sektörüne adım attı.

Gökhan Çıra ile yaşadıkları büyük aşkın dışında da gündemimizde yer bulan internet ünlüsü birçok kişi gibi güzellik sektörüne adım attı.

Kendi işini kurup pek çok kadına iş imkanı sunduğu için alkış toplayan Selin Ciğerci'nin bir süredir yaşadığı sıkıntılar gözlerden kaçmıyor.

Güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda servet sahibi olan Dilan Polat olaylarını biliyorsunuz. Kara para aklama ve vergi kaçırmayla suçlanan Polat çifti sadece kendilerini yakmadı bu dönemde.

Güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda servet sahibi olan Dilan Polat olaylarını biliyorsunuz. Kara para aklama ve vergi kaçırmayla suçlanan Polat çifti sadece kendilerini yakmadı bu dönemde.

4 Kasım'da cezaevine gönderilen ikiliden sonra devlet de harekete geçti. Düğmeye basıldıktan sonra 600 fenomen inceleme altına alındı. Kimileri basit bir soruşturma geçirirken maddi durumu daha iyi olanların bir kısmının mal varlıklarına el konuldu.

Bu isimGazeteci Murat Ağırel, MASAK tarafından başlatılan 'kara para' operasyonu dahilinde Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.

Bu isimGazeteci Murat Ağırel, MASAK tarafından başlatılan 'kara para' operasyonu dahilinde Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.

MASAK incelemesine takılan Selin Ciğerci de 'Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım' diyerek tepki göstermişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Ciğerci, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" sözleriyle suçsuz olduğunu da dile getirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Ciğerci, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" sözleriyle suçsuz olduğunu da dile getirmişti.

Hakkında pek çok iddianın ortaya atıldığı Selin Ciğerci'nin 'markalarını satıp Amerika'ya gideceği' haberi ise kısa sürede büyük ses getirmişti.

Fenomen isim geçtiğimiz saatlerde ilk kez sessizliğini bozarak zor günler yaşadığını gözyaşları içinde anlattı.

Fenomen isim geçtiğimiz saatlerde ilk kez sessizliğini bozarak zor günler yaşadığını gözyaşları içinde anlattı.

İçini döken Selin Ciğerci'nin sosyal medya paylaşımlarını da sizler için derledik...

"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci ""Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı" dedi.

"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci ""Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı" dedi.

Aynı zamanda 'Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var' ifadelerini kullandı.

"Çok yoruldum. Annemin emekli maaşına kadar kapandı" 👇

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"Çalışmaya başladığım günden beri ülkeme toplam 60 milyon vergi ödedim"👇

"Korsan taksicilik bile yaptım ama bu süreçte ilk kez borç aldım." 👇

Bu süreçte tüm faturalarını eski eşi Gökhan Çıra'nın ödediğini söyleyen Ciğerci kendisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Bu süreçte tüm faturalarını eski eşi Gökhan Çıra'nın ödediğini söyleyen Ciğerci kendisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Selin Ciğerci sevdiklerinden ve güzellik merkezi şubelerindeki çalışanlarından gelen mesajları da takipçileriyle paylaştı.

Selin Ciğerci sevdiklerinden ve güzellik merkezi şubelerindeki çalışanlarından gelen mesajları da takipçileriyle paylaştı.
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Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...

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