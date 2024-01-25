Dilan Polat Davasından Nasibini Alan Selin Ciğerci Mal Varlığına El Konduğu İçin İlk Kez Veryansın Etti
Dilan Polat Davasından Nasibini Alan Selin Ciğerci Mal Varlığına El Konduğu İçin İlk Kez Veryansın Etti
Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkındaki kara para aklama davası günden güne büyüyerek pek çok fenomenin de başını yaktı. Bu isimlerden biri olan Selin Ciğerci geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sessizliğini ilk kez bozdu. Mal varlıklarına el konulan gözü yaşlı fenomen çalışanlarına maaş ödeyemediğinden veryansın etti.
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Sosyal medyada adını en çok duyduğumuz fenomenlerden bir tanesi de Selin Ciğerci oldu hiç şüphesiz ki.
Sevenlerinin günden güne arttığı Selin Ciğerci bazen dikkat çeken açıklamaları bazen de özel hayatıyla gündeme geliyor.
Gökhan Çıra ile yaşadıkları büyük aşkın dışında da gündemimizde yer bulan internet ünlüsü birçok kişi gibi güzellik sektörüne adım attı.
Güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda servet sahibi olan Dilan Polat olaylarını biliyorsunuz. Kara para aklama ve vergi kaçırmayla suçlanan Polat çifti sadece kendilerini yakmadı bu dönemde.
Bu isimGazeteci Murat Ağırel, MASAK tarafından başlatılan 'kara para' operasyonu dahilinde Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlattığını duyurdu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Ciğerci, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" sözleriyle suçsuz olduğunu da dile getirmişti.
Fenomen isim geçtiğimiz saatlerde ilk kez sessizliğini bozarak zor günler yaşadığını gözyaşları içinde anlattı.
"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci ""Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı" dedi.
"Çok yoruldum. Annemin emekli maaşına kadar kapandı" 👇
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"Çalışmaya başladığım günden beri ülkeme toplam 60 milyon vergi ödedim"👇
"Korsan taksicilik bile yaptım ama bu süreçte ilk kez borç aldım." 👇
Bu süreçte tüm faturalarını eski eşi Gökhan Çıra'nın ödediğini söyleyen Ciğerci kendisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Selin Ciğerci sevdiklerinden ve güzellik merkezi şubelerindeki çalışanlarından gelen mesajları da takipçileriyle paylaştı.
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