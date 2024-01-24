Eski Dostu Dilan Polat'la İlgili Sadece Mesafeli Açıklamalar Yapan Eylül Öztürk'ün Gözü Bu Sefer Fena Döndü!

Fakat birçok başka sosyal medya fenomeniyle beraber Polatların soruşturmasına dahil edilen Eylül Öztürk, Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmadan önce yaşadığı sürecin aynısını yaşamaya başladı. Önce yurt dışına çıkış yasağı geldi, ardından tüm mal varlıklarına el konuldu ve tüm şirketlerine de kayyım atandı.