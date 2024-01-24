Eski Dostu Dilan Polat'la İlgili Sadece Mesafeli Açıklamalar Yapan Eylül Öztürk'ün Gözü Bu Sefer Fena Döndü!
Eski Dostu Dilan Polat'la İlgili Sadece Mesafeli Açıklamalar Yapan Eylül Öztürk'ün Gözü Bu Sefer Fena Döndü!
Dilan-Engin Polat davasına dahil edilen Eylül Öztürk, Dilan Polat güzellemesi yapmasını isteyen takipçisinin mesajını görünce çılgına döndü. Bugüne kadar Dilan Polat'la ilgili hep mesafeli açıklamalarda bulunan Öztürk'ün gözü bu sefer fena döndü.
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Kısa sürede edindikleri servetle önce halkın sonra da devletin gözüne batan Dilan ve Engin Polat'ın şaşalı ve lüks detaylarla çevrili hayatı bir günde tepetaklak oldu. Üstelik sadece onlar değil, yakın aile üyeleri de, işleri de ve hatta sevenleri de...
İkilinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandığı günden beri sular neredeyse hiç durulmadı.
Polatların ardından tüm gözler arkalarında bıraktıkları diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi, bilhassa da bağlantılı olanlara! Ve aralarında Dilan Polat'ın eski arkadaşı Eylül Öztürk de bulunuyordu.
Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve bir süredir ailesiyle Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, olaylar patlak verdiği andan itibaren kendini açıklamaya, her şeyi tek tek anlattığını söylediği YouTube videoları çekip yüklemeye ve sosyal medya hesabını aktif kullanarak hakkında çıkan tüm iddialara cevap vermeye hız kesmeden devam etti.
O gün bugündür sitemkar paylaşımlarına devam eden ve kendisi hakkında konuşan herkese yetişip ateş püsküren Eylül Öztürk, olay Dilan Polat'a geldiğinde çok daha mesafeli açıklamalarda bulunuyor, konuyu kapatıyordu.
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Geçtiğimiz saatlerde, Dilan Polat'ın mahkeme kararının 25 Ocak'ta belli olacağı ortaya çıkınca Polatların gündemi yeniden alevlendi.
Davadaki kararın yalnızca birkaç saat sonra verileceği ortaya çıkınca Eylül Öztürk, Emre Erciş'in Polatlarla ilgili attığı bir tweeti, "Ne yaşadıklarını anlıyorum" mesajı anlaşılacak şekilde paylaştı. Bir takipçisi de "Dilan'ı savun o zaman!!!" mesajı atınca adeta deliye döndü.
Tek bir Dilan Polat güzellemesine tahammülü olmadığını belirten Eylül Öztürk, "Siz gerçekten sapla samanı ayırt edemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Zaten edebilseydiniz ben de bu durumlara düşmezdim herhalde." diyerek önce takipçilerine çıkıştı. Sonra da, "Kimse kusura bakmasın aylardır ben ve ailemin ne yaşadığını bir biz bir de Allah bilir" diyerek konuya giriş yaptı.
Çocukları için düzgün ve örnek bir anne olmak adına çabaladığını vurgulayan Eylül Öztürk, "Benim çocuklarım ne olacak ya?" siteminde bulundu.
Ardından işler bir anda çirkinleşti. "Babam mıydı daha bu olaylar ilk ayyuka çıktığı zaman 'biz burdayız he, siz Amerika'da olanlara bakın' diye gözünü belerterek konuşan?" diye bağıran Eylül Öztürk, Dilan Polat taklidi yaptı. Çok daha sert sözler de sarf etti 👇
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"Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eğer bir şeyleri düşünüyorsan hayatını ona göre şekillendirmek zorundasın" çıkışında bulunan Eylül Öztürk, annelik konusuna değinmeden edemedi, "Şuursuz olmayın, ne güzellemesinden bahsediyorsunuz siz ya?" dedi.
Dilan Polat'ın herkesin hayatını kararttığını ve onu asla affetmeyeceğini, ayrıca aylardır da ağzını açmadığını açıklayan Eylül Öztürk, "Ne swingerim kaldı, ne güzellik merkezim kaldı, ne uyuşturucum kaldı, ne kara param kaldı, artık yeter ya!" ifadelerini kullandı.
Sonra hepten bütün topu Dilan Polat'a atarak, "Güzellik sektörünü bitirdi ya! Ağzına sı*tınız piyasayı ya! Herkesi aynı kefeye koydular bunlar yüzünden!" diyerek bağırmaya devam etti.
Son olarak konuyu bunca zamandır içinde tuttuğu tüm öfkesini kusarak, "Bir daha kimsenin şuursuzluğunu çekmek, beraber anılmak istemiyorum. Tarihe not olsun, beni bunlardan ayırın" haykırışında bulundu. Yorum sizin! 🤷
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