Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Gönlünü Çalan Dünyaca Ünlü Şarkıcı
Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Gönlünü Çalan Dünyaca Ünlü Şarkıcı
Arda Güler gibi isimlerle geleceğe dair umut veren bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Juventus forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Yıldız. Yeteneği ve golleriyle takımın efsane oyuncusu Del Piero'ya benzetilse de dış görünüşü ve karizmasıyla Turkish Beckham yakıştırmalarında bulunanlar da var. Kenan'ın gönlünü çalan isim ise dünyaca ünlü bir şarkıcı.
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Kenan Yıldız milli takımın forvet eksikliği çektiği bir dönemde ortaya çıktı ve soyadı gibi aniden parladı. Juventus'ta forma şansı bulmaya başlasa da peşinde başka dev kulüpler de var.
Bu yaşta bu kadar dikkat çeken bir oyuncu olunca genç futbolcunun hayatındaki kişi de merak ediliyor.
İddialara göre Kenan Yıldız, ünlü pop yıldızı Maddison Beer ile birlikte...
Üstelik bu iddiaları doğrulayan pek çok gelişme var. Geçtiğimiz günlerde Twitch'te oyun oynayan çiftin iki aydır beraber oldukları da konuşuluyor.
Hatta Amerikalı popçunun Juventus Empoli maçında erkek arkadaşına destek olmak için İtalya'ya geleceği söylentileri de var.
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24 yaşındaki pop yıldızı genç yaşına rağmen uzun yıllardır sektörde. 2013 yılından beri şarkı çıkarıyor. Üç albümü ve pek çok ödülü var.
Meslekleri itibariyle ilginç benzetmeler de yapıldı...
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