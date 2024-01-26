Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Gönlünü Çalan Dünyaca Ünlü Şarkıcı

Arda Güler gibi isimlerle geleceğe dair umut veren bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Juventus forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kenan Yıldız. Yeteneği ve golleriyle takımın efsane oyuncusu Del Piero'ya benzetilse de dış görünüşü ve karizmasıyla Turkish Beckham yakıştırmalarında bulunanlar da var. Kenan'ın gönlünü çalan isim ise dünyaca ünlü bir şarkıcı.