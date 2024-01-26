Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Sacha Boey için Bayern Münih ile sıkı bir pazarlık içerisinde. İlk olarak 15 milyon Euro olarak gelen teklif, zaman içerisinde 30 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Peki ya Bayern Münih taraftarları Sacha Boey transferi hakkında ne düşünüyor?