Bayern Münih Taraftarları Sacha Boey Transferi Hakkında Ne Düşünüyor?
Bayern Münih Taraftarları Sacha Boey Transferi Hakkında Ne Düşünüyor?
Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Sacha Boey için Bayern Münih ile sıkı bir pazarlık içerisinde. İlk olarak 15 milyon Euro olarak gelen teklif, zaman içerisinde 30 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Peki ya Bayern Münih taraftarları Sacha Boey transferi hakkında ne düşünüyor?
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Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki Fransız yıldızı Sacha Boey'in satışı konusunda Bayern Münih ile kıran kırana bir pazarlık halinde.
Son olarak 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde basına yansıyan haberler Bayern Münih taraftarını ikiye ayırmış durumda.
En çok yapılan paylaşımlarda birisi, Bayern Münih'in en güçlü oyuncusu Goretzka ile Sacha Boey'in omuz omuza girdiği mücadele.
Galatasaray'ın istediği rakamı dayatması ise Bayern Münih taraftarlarını geriyor.
Kimi Alman taraftarlar Sacha Boey'in gelişi hakkında oldukça iyimser.
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Kimileri ise "Bu paralara değer mi?" diye soruyor.
"Pek değil ama şu anda gerçekten ne seçeneğimiz var?"👇
"25+5 iyi bir teklif, kabul etsinler"👇
"Bizimle oyun oynuyorlar"👇
"Düşünecek ne var ki? Onlara istediklerini veriyoruz."👇
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"O zaman iş neredeyse bitmiş olmalı"👇
Sizce Sacha Boey kaça gitmeli? Yorumlarda buluşalım!
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