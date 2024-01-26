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Bayern Münih Taraftarları Sacha Boey Transferi Hakkında Ne Düşünüyor?

Bayern Münih Taraftarları Sacha Boey Transferi Hakkında Ne Düşünüyor?

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 14:55

Galatasaray, 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Sacha Boey için Bayern Münih ile sıkı bir pazarlık içerisinde. İlk olarak 15 milyon Euro olarak gelen teklif, zaman içerisinde 30 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Peki ya Bayern Münih taraftarları Sacha Boey transferi hakkında ne düşünüyor?

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Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki Fransız yıldızı Sacha Boey'in satışı konusunda Bayern Münih ile kıran kırana bir pazarlık halinde.

Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki Fransız yıldızı Sacha Boey'in satışı konusunda Bayern Münih ile kıran kırana bir pazarlık halinde.

Son olarak 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde basına yansıyan haberler Bayern Münih taraftarını ikiye ayırmış durumda.

Son olarak 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde basına yansıyan haberler Bayern Münih taraftarını ikiye ayırmış durumda.

En çok yapılan paylaşımlarda birisi, Bayern Münih'in en güçlü oyuncusu Goretzka ile Sacha Boey'in omuz omuza girdiği mücadele.

Galatasaray'ın istediği rakamı dayatması ise Bayern Münih taraftarlarını geriyor.

Galatasaray'ın istediği rakamı dayatması ise Bayern Münih taraftarlarını geriyor.
twitter.com

'Bayern teklifini yaklaşık € 25m + € 5m eklentilere yükseltti. Galatasaray € 30m garantili +eklentiler istiyor. Müzakereler devam ediyor. Henüz anlaşma yok'

Kimi Alman taraftarlar Sacha Boey'in gelişi hakkında oldukça iyimser.

Kimi Alman taraftarlar Sacha Boey'in gelişi hakkında oldukça iyimser.
twitter.com
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Kimileri ise "Bu paralara değer mi?" diye soruyor.

Kimileri ise "Bu paralara değer mi?" diye soruyor.
twitter.com

"Pek değil ama şu anda gerçekten ne seçeneğimiz var?"👇

"Pek değil ama şu anda gerçekten ne seçeneğimiz var?"👇
twitter.com

"25+5 iyi bir teklif, kabul etsinler"👇

"25+5 iyi bir teklif, kabul etsinler"👇
twitter.com

"Bizimle oyun oynuyorlar"👇

"Bizimle oyun oynuyorlar"👇
twitter.com

"Düşünecek ne var ki? Onlara istediklerini veriyoruz."👇

"Düşünecek ne var ki? Onlara istediklerini veriyoruz."👇
twitter.com
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"O zaman iş neredeyse bitmiş olmalı"👇

"O zaman iş neredeyse bitmiş olmalı"👇
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Sizce Sacha Boey kaça gitmeli? Yorumlarda buluşalım!

Sizce Sacha Boey kaça gitmeli? Yorumlarda buluşalım!
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