Oosterwolde'nin Sözleşmesindeki Detay Fenerbahçeli Taraftarlara "Hayat Bitti" Dedirtti
Oosterwolde'nin Sözleşmesindeki Detay Fenerbahçeli Taraftarlara "Hayat Bitti" Dedirtti
Youtube kanalı Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesine dair detay paylaştı. Sabuncuoğlu'nun haberi, birçok Fenerbahçeli taraftarın canını sıktı.
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Jayden Oosterwolde, son dönemdeki performansıyla adeta parmak ısırttı.
Defans hattında sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertli ekibe, 22 yaşındaki futbolcu, ilaç oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Oosterwolde'nin çıkışı sonrası kendisini takımın en değerli futbolcularından biri olarak görmeye başladı.
Olası transferden yüksek kazanç beklenirken Yağız Sabuncuoğlu, oyuncunun sözleşmesine dair detayı paylaştı.
Paylaşım, taraftarları şimdiden düşünmeye sevk etti 👇
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