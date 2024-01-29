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Oosterwolde'nin Sözleşmesindeki Detay Fenerbahçeli Taraftarlara "Hayat Bitti" Dedirtti

Oosterwolde'nin Sözleşmesindeki Detay Fenerbahçeli Taraftarlara "Hayat Bitti" Dedirtti

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 21:15

Youtube kanalı Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesine dair detay paylaştı. Sabuncuoğlu'nun haberi, birçok Fenerbahçeli taraftarın canını sıktı.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Jayden Oosterwolde, son dönemdeki performansıyla adeta parmak ısırttı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Jayden Oosterwolde, son dönemdeki performansıyla adeta parmak ısırttı.

Sol bek olarak takıma katılan Hollandalı savunmacı, ilk günlerinde iyi bir performans gösteremese de özellikle bu sezonki çabasıyla takdir topladı.

Defans hattında sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertli ekibe, 22 yaşındaki futbolcu, ilaç oldu.

Defans hattında sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertli ekibe, 22 yaşındaki futbolcu, ilaç oldu.

Rodrigo Becao'nun Pendikspor maçında sakatlanmasının ardından stoper olarak görev almaya başlayan Oosterwolde, beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koyarak yükselişte geçti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Oosterwolde'nin çıkışı sonrası kendisini takımın en değerli futbolcularından biri olarak görmeye başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Oosterwolde'nin çıkışı sonrası kendisini takımın en değerli futbolcularından biri olarak görmeye başladı.

Hal böyle olunca 'ne kadara ayrılır, bonservisi kaç olmalı?' gibi sorular da çoktan sosyal medyadaki yerini aldı.

Olası transferden yüksek kazanç beklenirken Yağız Sabuncuoğlu, oyuncunun sözleşmesine dair detayı paylaştı.

Olası transferden yüksek kazanç beklenirken Yağız Sabuncuoğlu, oyuncunun sözleşmesine dair detayı paylaştı.
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Sabuncuoğlu, 'Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde’yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, Anlaşma gereği edilen kârın yüzde 30’unu Parma’ya ödeyecek.' dedi.

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