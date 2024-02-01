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Galatasaray Yeni Sağ Bek Transferi İçin Serge Aurier ile Görüşmeye Başladı

Galatasaray Yeni Sağ Bek Transferi İçin Serge Aurier ile Görüşmeye Başladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 12:46

Galatasaray Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından, Serge Aurier'in transferi için Nottingham Forest ile görüşüyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Serge Aurier transferi bitmek üzere.

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Galatasaray CEO'su Erden Timur, Serge Aurier'in transferi konusunda Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray CEO'su Erden Timur, Serge Aurier'in transferi konusunda Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor.

Fabrizio Romano, Serge Aurier transferinin bitme aşamasında olduğunu duyurdu.

Fabrizio Romano, Serge Aurier transferinin bitme aşamasında olduğunu duyurdu.
twitter.com

Galatasaray, Nottingham Forest'ın yeni sağ beki olarak Serge Aurier'i transfer etme konusunda anlaşmaya vardı.

Kulüplerin artık anlaşmanın gerçekleşmesi için tüm belgeleri kontrol ettiğini anlayın.

Serge Aurier'in Gala'ya katılması için görüşmeler son aşamada.

PSG, Tottenham, Villarreal, Nothingham Forest gibi takımların formasını giyen Serge Aurier'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7 milyon Euro.

PSG, Tottenham, Villarreal, Nothingham Forest gibi takımların formasını giyen Serge Aurier'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7 milyon Euro.

Savunma oyuncusu şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nde forma giyiyor. Anlaşma sağlanırsa direkt olarak İstanbul'a gelecek.

Savunma oyuncusu şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nde forma giyiyor. Anlaşma sağlanırsa direkt olarak İstanbul'a gelecek.
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