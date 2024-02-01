Galatasaray Yeni Sağ Bek Transferi İçin Serge Aurier ile Görüşmeye Başladı
Galatasaray Yeni Sağ Bek Transferi İçin Serge Aurier ile Görüşmeye Başladı
Galatasaray Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin ardından, Serge Aurier'in transferi için Nottingham Forest ile görüşüyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Serge Aurier transferi bitmek üzere.
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Galatasaray CEO'su Erden Timur, Serge Aurier'in transferi konusunda Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor.
Fabrizio Romano, Serge Aurier transferinin bitme aşamasında olduğunu duyurdu.
PSG, Tottenham, Villarreal, Nothingham Forest gibi takımların formasını giyen Serge Aurier'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7 milyon Euro.
Savunma oyuncusu şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'nde forma giyiyor. Anlaşma sağlanırsa direkt olarak İstanbul'a gelecek.
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