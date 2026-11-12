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Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Askeri Helikopter Düştü

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Askeri Helikopter Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 19:19
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazası üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Düşüşün ardından çıkan küçük çaplı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında bir helikopter düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kazanın nedeni ve helikopterde bulunan kişilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: 4 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: 4 asker şehit oldu.

Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Düşen helikopterin bulunduğu noktada çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet ve askeri yetkililer de bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da bir S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, enkaza ulaşıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde 4 askerin şehit olduğu açıklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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