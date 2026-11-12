Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Askeri Helikopter Düştü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazası üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Düşüşün ardından çıkan küçük çaplı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında bir helikopter düştü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Kazanın nedeni ve helikopterde bulunan kişilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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