Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Askeri Helikopter Düştü

Kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Düşen helikopterin bulunduğu noktada çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Emniyet ve askeri yetkililer de bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da bir S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, enkaza ulaşıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde 4 askerin şehit olduğu açıklandı.