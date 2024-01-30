Galler Prensesi Kate Middleton’dan Güzel Haber: Geçirdiği Ameliyat Sonrası Taburcu Olup Saraya Döndü
Galler Prensesi Kate Middleton’dan Güzel Haber: Geçirdiği Ameliyat Sonrası Taburcu Olup Saraya Döndü
Geçtiğimiz haftalarda Galler Prensesi Kate Middleton'ın saraydan tarafından yapılan bir açıklamayla ameliyat olduğu ve görevlerine ara vereceği haberine ulaşılmıştı. Prensesin sağlık durumuyla ilgili yeni güncellemler geldi. Detaylar içeriğimizde👇
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İngiliz kraliyet ailesinin biricik gelini Galler Prensesi Kate Middleton'ın iki hafta önce karnından bir ameliyat geçirmişti.
Galler Prensi William ile evli olan Middleton saray tarafından yapılan bir açıklamayla sağlık sorunu dolayısıyla bir operasyon geçireceğini ve bir süre görevinden uzak kalacağını belirtmişti.
Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada Middleton’ın ameliyatın ardından "iyi bir ilerleme kaydettiği” ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Geçirdiği ameliyattan iki hafta sonra taburcu olan Galler Prenses'i sarayın yaptığı açıklamayla Windsor'daki evine dönmüş.
Middleton'un kamu görevine 31 Mart'tan önce dönmeyeceği de verilen bilgiler arasındaydı. Prensese geçmiş olun dileklerimizi burdan iletmiş olalım🙏
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Prenses sevenlerinin güzel dilekleri ve sağlık çalışanlarının çalışması için minnettar olduğunu söyledi.
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