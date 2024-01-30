Galler Prensesi Kate Middleton’dan Güzel Haber: Geçirdiği Ameliyat Sonrası Taburcu Olup Saraya Döndü

Geçtiğimiz haftalarda Galler Prensesi Kate Middleton'ın saraydan tarafından yapılan bir açıklamayla ameliyat olduğu ve görevlerine ara vereceği haberine ulaşılmıştı. Prensesin sağlık durumuyla ilgili yeni güncellemler geldi. Detaylar içeriğimizde👇